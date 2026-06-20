«Θέλουν τους Σμαρτ και Κενάρντ οι Λέικερς - Ερωτηματικό για Χατσιμούρα»

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ετοιμάζουν τα πλάνα τους για τη νέα σεζόν και φαίνεται πως θέλουν να διατηρήσουν στο ρόστερ τους τους Μάρκους Σμαρτ και Λουκ Κενάρντ. Ερωτηματικό υπάρχει γύρω από την περίπτωση του Ρούι Χατσιμούρα.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αυτό το καλοκαίρι αναμένεται να προχωρήσουν σε σημαντικές αλλαγές, ώστε να δημιουργήσουν ένα ρόστερ, το οποίο θα καλύπτει τα «θέλω» του Λούκα Ντόντσιτς.

Πολλοί παίκτες των «Λιμνανθρώπων» μένουν χωρίς συμβόλαιο και ο οργανισμός πρέπει να αποφασίσει ποιους θα κρατήσει και ποιοι θα αγωνίζονται με άλλη φανέλα τη νέα σεζόν.

Όπως αναφέρει ο Ντέιβ ΜακΜέναμιν του «ESPN», στην κορυφή της λίστας των Λέικερς βρίσκονται οι Μάρκους Σμαρτ και Λουκ Κενάρντ.

Ο πρώτος αποκτήθηκε ως ελεύθερος και έχει περίπου 10 μέρες ακόμα για να ενεργοποιήσει την option στο συμβόλαιό του έναντι 5,4 εκατομμυρίων δολαρίων. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, είναι ικανοποιημένος με τον ρόλο που είχε στην ομάδα και ελπίζει ότι θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με αύξηση.

Ο δεύτερος αποκτήθηκε στο trade deadline από τους Ατλάντα Χοκς για τον Γκέιμπ Βίνσεντ και ένα second-round pick. Υπογραμμίζεται πως και αυτός θα ήθελε να μείνει στην ομάδα και να κάνει το Λος Άντζελες ξανά το… σπίτι του, μετά τις 2.5 σεζόν που πέρασε στους Κλίπερς.

Ερωτηματικό υπάρχει δίπλα από το όνομα του Ρούι Χατσιμούρα. Ο 28χρονος ήταν τρομερός στα play-offs, ωστόσο είναι πιθανό να είναι αυτός που δεν θα έχει πρόταση για νέο συμβόλαιο. Έτσι, σύντομα ίσως χρειαστεί να αναζητήσει τη νέα του ομάδα.

Βέβαια, υπογραμμίζεται πως αν οι Λέικερς αποφασίσουν να ξεπεράσουν το salary cap, θα μπορέσουν να κρατήσουν όλους τους free agents τους των οποίον έχουν τα Bird rights και να έχουν 15,1 εκατομμύρια δολάρια για το non-taxpayer midlevel exception, ώστε να βγουν στην αγορά για ελεύθερους παίκτες.

Τέλος, πρέπει να τονιστεί πως αν ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο, τότε οι μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ θα γίνουν μέσω trade.