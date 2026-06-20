Τριπλή επιτυχία στις σκυταλοδρομίες και 20 μετάλλια για την Ελλάδα στην πρεμιέρα του Βαλκανικού

Τρία στα τρία μετάλλια πέτυχαν οι Εθνικές ομάδες σκυταλοδρομιών, με την 4Χ100 μ. γυναικών να ξεχωρίζει στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου που διεξάγεται στον Βόλο.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η ομάδα σκυταλοδρομίας 4Χ100 μ. γυναικών με τις Αποστολία Αντωνάτου, Σοφία Καμπερίδου, Ραφαέλα Σπανουδάκη και Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Οι Ελληνίδες έκαναν καλή εμφάνιση παρά το γεγονός πως οι αλλαγές δεν ήταν ιδανικές και με χρόνο 44.09 ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί του βάθρου.

Στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών, η ομάδα έκανε μία εξίσου καλή εμφάνιση με τους Θοδωρή Βροντινό, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Σωτήρης Γκαραγκάνης και Βασίλης Μυριανθόπουλος. Η ομάδα, με κλειδί τις καλές αλλαγές, τερμάτισε σε χρόνο 39.32 και κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο.

Αργυρό μετάλλιο κατέκτησε και η ομάδα της σκυταλοδρομίας 4Χ400 μ. μεικτή με τους Κυριάκο Τσικιλή, Γεωργία Δεσπολλάρη, Βλαδίμηρο Ανδρεάδη και Ραφαηλία Γιαννουλίδου. Η ομάδα τερμάτισε σε 3:24.18, πίσω από την ομάδα της Ρουμανίας η οποία τερμάτισε σε χρόνο 3:18.58.

Η πρώτη μέρα των αγώνων ολοκληρώθηκε με την Ελλάδα να κατακτά 20 μετάλλια δυνολικά, με έξι χρυσά, οχτώ αργυρά και έξι χάλκινα.