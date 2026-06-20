Τέσσερα ακόμη μετάλλια για την Ελλάδα στο Βαλκανικό του Βόλου (vids)

Η ελληνική συγκομιδή μεταλλίων στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου του Βόλου αυξήθηκε ακόμη περισσότερο, καθώς οι Κωνσταντίνος Σταμούλης, Ορφέας Ιωάννου, Νικολέτα Ραφαϊλάκη και Παναγιώτης Λαγάνης χάρισαν τέσσερα ακόμη μετάλλια στη χώρα μας.

Στα 5.000 μ. ανδρών, η Ελλάδα πανηγύρισε διπλή παρουσία στα μετάλλια. Ο Κωνσταντίνος Σταμούλης πραγματοποίησε μία σταθερή κούρσα από την αρχή έως το τέλος και τερμάτισε δεύτερος σε 14:25.17, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο. Το χρυσό κατέκτησε ο Τούρκος Μερτ Σελέκ με 14:08.09. Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Ορφέας Ιωάννου, ο οποίος πέτυχε σπουδαίο ατομικό ρεκόρ με 14:38.55.

Στα 100 μ. ανδρών, ο Παναγιώτης Λαγάνης ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, ισοφαρίζοντας το ατομικό του ρεκόρ. Ο Έλληνας σπρίντερ τερμάτισε σε 10.42 (+1.3) και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο πίσω από τον Βούλγαρο Χρίστο Ιλίεφ, ο οποίος επικράτησε με 10.25. Ο Γιάννης Βοσκόπουλος ήταν έκτος με χρόνο 10.51.

Στα 100 μ. γυναικών, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και η Ραφαέλα Σπανουδάκη βρέθηκαν κοντά στο βάθρο, καταλαμβάνοντας την τέταρτη και πέμπτη θέση με 11.48 και 11.49 αντίστοιχα. Την πρώτη θέση κατέκτησε η Αυστριακή Μαγνταλένα Λίντνερ με 11.40.

Μετάλλιο ήρθε και στα 3.000 μ. στιπλ γυναικών, όπου η Νικολέτα Ραφαϊλάκη κατέκτησε την τρίτη θέση με εξαιρετική εμφάνιση. Η 23χρονη δρομέας τερμάτισε σε 9:58.76, καταρρίπτοντας το ατομικό της ρεκόρ και εξασφαλίζοντας παράλληλα το χάλκινο μετάλλιο. Πολύ καλή παρουσία είχε και η Νάνσυ Κοκκορού, η οποία σημείωσε επίσης ατομικό ρεκόρ με 10:09.15 και ολοκλήρωσε τον αγώνα στην τέταρτη θέση.

Θετικές εμφανίσεις καταγράφηκαν και στα 1.500 μ. ανδρών, όπου ο Γιώργος Ματζαρίδης σημείωσε ατομικό ρεκόρ με 3:41.74 και κατέλαβε την τέταρτη θέση, ενώ ο Πέτρος Παπαϊωάννου βελτίωσε επίσης την προσωπική του επίδοση με 3:45.28, τερματίζοντας έβδομος.

Στα σύνθετα αγωνίσματα, η Αναστασία Ντραγκομίροβα ολοκλήρωσε την πρώτη ημέρα του επτάθλου στη δεύτερη θέση με 3.562 βαθμούς, μόλις 13 λιγότερους από την πρωτοπόρο Τετιάνα Μπίλικ από την Ουκρανία. Τρίτη βρίσκεται η Νατάσα Μπαλούμη με 3.023 βαθμούς.

Αμφίρροπη παραμένει και η μάχη στο δέκαθλο, με τον Άγγελο-Τζανή Ανδρέογλου να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 3.973 βαθμούς, πίσω από τον Βούλγαρο Κρουμ Ζαχάριεφ που έχει συγκεντρώσει 4.020. Τρίτος ακολουθεί ο Κώστας Καραγιαννίδης με 3.816 βαθμούς.

Στη σφαιροβολία ανδρών, ο Ιάσονας Μαχαίρας κατέλαβε την όγδοη θέση με καλύτερη βολή στα 18,82 μ., ενώ ο Κώστας Γεννίκης ήταν ένατος με 18,33 μ. Νικητής του αγωνίσματος αναδείχθηκε ο Βόσνιος Μεσούντ Πέζερ με 20,29 μ.