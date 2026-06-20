Τέσσερα ακόμη μετάλλια για την Ελλάδα στο Βαλκανικό του Βόλου (vids)

Στα 5.000 μ. ανδρών, η Ελλάδα πανηγύρισε διπλή παρουσία στα μετάλλια. Ο Κωνσταντίνος Σταμούλης πραγματοποίησε μία σταθερή κούρσα από την αρχή έως το τέλος και τερμάτισε δεύτερος σε 14:25.17, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο. Το χρυσό κατέκτησε ο Τούρκος Μερτ Σελέκ με 14:08.09. Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Ορφέας Ιωάννου, ο οποίος πέτυχε σπουδαίο ατομικό ρεκόρ με 14:38.55.
Στα 100 μ. ανδρών, ο Παναγιώτης Λαγάνης ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, ισοφαρίζοντας το ατομικό του ρεκόρ. Ο Έλληνας σπρίντερ τερμάτισε σε 10.42 (+1.3) και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο πίσω από τον Βούλγαρο Χρίστο Ιλίεφ, ο οποίος επικράτησε με 10.25. Ο Γιάννης Βοσκόπουλος ήταν έκτος με χρόνο 10.51.
Στα 100 μ. γυναικών, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και η Ραφαέλα Σπανουδάκη βρέθηκαν κοντά στο βάθρο, καταλαμβάνοντας την τέταρτη και πέμπτη θέση με 11.48 και 11.49 αντίστοιχα. Την πρώτη θέση κατέκτησε η Αυστριακή Μαγνταλένα Λίντνερ με 11.40.
Μετάλλιο ήρθε και στα 3.000 μ. στιπλ γυναικών, όπου η Νικολέτα Ραφαϊλάκη κατέκτησε την τρίτη θέση με εξαιρετική εμφάνιση. Η 23χρονη δρομέας τερμάτισε σε 9:58.76, καταρρίπτοντας το ατομικό της ρεκόρ και εξασφαλίζοντας παράλληλα το χάλκινο μετάλλιο. Πολύ καλή παρουσία είχε και η Νάνσυ Κοκκορού, η οποία σημείωσε επίσης ατομικό ρεκόρ με 10:09.15 και ολοκλήρωσε τον αγώνα στην τέταρτη θέση.
Θετικές εμφανίσεις καταγράφηκαν και στα 1.500 μ. ανδρών, όπου ο Γιώργος Ματζαρίδης σημείωσε ατομικό ρεκόρ με 3:41.74 και κατέλαβε την τέταρτη θέση, ενώ ο Πέτρος Παπαϊωάννου βελτίωσε επίσης την προσωπική του επίδοση με 3:45.28, τερματίζοντας έβδομος.
Στα σύνθετα αγωνίσματα, η Αναστασία Ντραγκομίροβα ολοκλήρωσε την πρώτη ημέρα του επτάθλου στη δεύτερη θέση με 3.562 βαθμούς, μόλις 13 λιγότερους από την πρωτοπόρο Τετιάνα Μπίλικ από την Ουκρανία. Τρίτη βρίσκεται η Νατάσα Μπαλούμη με 3.023 βαθμούς.
Αμφίρροπη παραμένει και η μάχη στο δέκαθλο, με τον Άγγελο-Τζανή Ανδρέογλου να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 3.973 βαθμούς, πίσω από τον Βούλγαρο Κρουμ Ζαχάριεφ που έχει συγκεντρώσει 4.020. Τρίτος ακολουθεί ο Κώστας Καραγιαννίδης με 3.816 βαθμούς.
Στη σφαιροβολία ανδρών, ο Ιάσονας Μαχαίρας κατέλαβε την όγδοη θέση με καλύτερη βολή στα 18,82 μ., ενώ ο Κώστας Γεννίκης ήταν ένατος με 18,33 μ. Νικητής του αγωνίσματος αναδείχθηκε ο Βόσνιος Μεσούντ Πέζερ με 20,29 μ.