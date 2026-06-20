Δήλωνε «δεν είμαι κουρασμένος», πήρε διαβατήριο για να είναι στην Εθνική και τελικά ούτε τώρα τη βοηθά

Για δεύτερο καλοκαίρι ο Τόμας Ουόκαπ εκτός Εθνικής ομάδας χωρίς να συντρέχει λόγος, τη στιγμή που πήρε διαβατήριο επειδή υποσχέθηκε πως θα βοηθά πάντα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Το σκάνδαλο με το διαβατήριο του Τόμας Ουόκαπ, κάθε χρόνο γίνεται ακόμη και μεγαλύτερο. Επειδή αυξάνεται το επίπεδο της κοροϊδίας του ελληνικού λαού. Του εμπαιγμού του ίδιου του κράτους από μια Ομοσπονδία που είχε αποκλειστικό σκοπό την εύνοια ενός συλλόγου.

Η υπογραφή για να λάβει ελληνικό διαβατήριο ο Αμερικανός -αν και σε καμία περίπτωση δεν συγκέντρωνε τις νόμιμες προϋποθέσεις- μπήκε λόγω της προσωπικής του υπόσχεσης πως θα είναι πάντα εκεί για την Εθνική ομάδα. Επιπρόσθετα, την δέσμευση αυτή «ασπάστηκε» και η ΕΟΚ του Λιόλιου, η οποία κίνησε τις διαδικασίες φυσικά.

Όλα αυτά, αποκλειστικά για να βοηθηθεί ο Ολυμπιακός. Καθώς από εκείνη τη στιγμή, παίζει σταθερά με έναν περισσότερο ξένο συγκριτικά με κάθε αντίπαλό του στις εγχώριες διοργανώσεις.

Η δέσμευση Ουόκαπ για αφαίρεση των προνομίων του διαβατηρίου, τη στιγμή που δεν θα είναι διαθέσιμος για την Εθνική ομάδα, είναι ανάλογη με το δεν θα κλάψει κανένα παιδί για τη διαιτησία. Σε τέτοιο βαθμό που ο Τεξανός έχει… ταλέντο για πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Ίσως στο μέλλον να το δούμε κι αυτό.

Το περασμένο καλοκαίρι αν και δεν είχε τραυματισμό, δεν πήγε στο Εurobasket. Έκανε κανονικά προετοιμασία με τον Ολυμπιακό και ξεκουράστηκε επειδή όπως έλεγε κι ο ίδιος το είχε ανάγκη. Φέτος, τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα.

Μετά το Game 4 των τελικών (κρίθηκε στη δεύτερη παράταση) ο Αμερικανός δήλωνε: «Δεν είμαι κουρασμένος. Νιώθω υπέροχα. Νιώθω φανταστικά». Ευτυχώς ο άνθρωπος είναι και ξεκούραστος και κυρίως, δεν ταλαιπωρείται από κανέναν τραυματισμό. Ποιος ο λόγος να μην είναι πάλι στην Εθνική ομάδα;

Είναι ευθύνη και υποχρέωση της Ομοσπονδίας να εξηγήσει τι συμβαίνει, επειδή η κοροϊδία όσο πάει και μεγαλώνει. Χαρίστηκε διαβατήριο με εμπαιγμό του ελληνικού λαού και του ίδιου του κράτους, επειδή αυτό ικανοποιούσε την ΕΟΚ. Και κυρίως την θέλησή της να ευνοήσει ξεκάθαρα τον αθέμιτο ανταγωνισμό υπέρ του Ολυμπιακού. Διότι όταν ξαφνικά ένας καλός ξένος παίκτης βρίσκεται με ελληνικό διαβατήριο… ουρανοκατέβατο, τότε αλλάζουν και αλλοιώνονται οι ίδιοι όροι στο παιχνίδι.

Στις κλήσεις της Εθνικής είναι πολλοί παίκτες των αιωνίων, οπότε δεν υπάρχει η δικαιολογία της συνολικής ξεκούρασης αυτών που έδωσαν τους περισσότερους αγώνες. Εύλογα έμειναν εκτός Σλούκας και Ντόρσεϊ, καθώς ήταν εκτός και στους τελικούς λόγω τραυματισμών. Από την άλλη, ο Μήτογλου που ταλαιπωρείται όντως από έναν τραυματισμό, μπήκε κανονικά στην αποστολή.

Οπότε ο Ουόκαπ γιατί έμεινε εκτός; Κρίθηκε πως είναι καλύτερη λύση για την Εθνική ομάδα ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ; Αν αυτό ισχύει, να βγει κάποιος να το πει υπεύθυνα στον κόσμο. Για να βγάλουν όλοι τα συμπεράσματά τους, για το μέγεθος της κοροϊδίας στην υπόθεση Ουόκαπ. Του αναγκαστικού νατουραλιζέ που «φορτώθηκε» το ελληνικό μπάσκετ για την εύνοια του Ολυμπιακού και τον έχουμε ξεχάσει πώς είναι με τα γαλανόλευκα.

Κατά τα άλλα, ας ανέβουν ξανά φωτογραφίες με ελληνικές σημαίες, ορκωμοσίες στο στρατό με αθλητικά παπούτσια και το πρόσωπό του σε μορφή οπλαρχηγού του 1821. Κανένα πρόβλημα. Ο ΠΣΑΚΚ ακούει, ή αντιδρά μόνο για να τσουβαλιάσει μια απώθηση με μια γροθιά;