Αλβαράδο για το μέλλον του στους Νικς: «Πρέπει πρώτα να πάω να... πληρωθώ»

Ο Χοσέ Αλβαράδο σε δηλώσεις του μίλησε για το μέλλον του στους Νικς, που κρίνεται από τα δικά του χέρια, καθώς ο γκαρντ από το Πουέρτο Ρίκο έχει την δυνατότητα να αποφασίσει ο ίδιος για το αν θα παραμείνει στην ομάδα της Νέας Υόρκης.

Οι Νικς γεύονται ακόμα το νέκταρ του πρωταθλήματος, με τους φίλους της ομάδας της Νέας Υόρκης να ξεχύνονται στους δρόμους για να πανηγυρίσουν τον τίτλο του ΝΒΑ.

Ο Χοσέ Αλβαράδο που βοήθησε τα μέγιστα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, σκέφτεται ήδη το μέλλον του αναγνωρίζοντας ανοιχτά ότι η εξασφάλιση ενός νέου συμβολαίου είναι μεταξύ των κορυφαίων προτεραιοτήτων του.

Ο γκαρντ από το Πουέρτο Ρίκο έχει τη δυνατότητα να ανανεώσει το συμβόλαιο του για την επόμεη αγωνιστική περίοδο έναντι 4.5 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλιώς θα μείνει ελεύθερος προκειμένου να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Kατά τη διάρκεια μιας εκπομπής του Breakfast Club Power o Aλβαράδο ρωτήθηκε σχετικά με το μέλλον του με τον ίδιο να απαντά: «Πρώτα απ' όλα, έπρεπε να πάω να πληρωθώ»