Δεσποτάκης: «Η πρόταση του Αθηναϊκού ήταν μια προπονητική πρόκληση για εμένα»

Ο νέος προπονητής του Αθηναϊκού (National League 2), Μάριος Δεσποτάκης, μίλησε στην εκπομπή «Πριν τα τζάμπολ» του EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για την πρόταση του Αθηναϊκού και την απόφαση να συνεχίσει εκεί: «Η πρόταση του Αθηναϊκού ήταν μια πάρα πολύ καλή πρόταση, ιδίως ως προς το όραμα, τους στόχους και τη διάθεση που είχαν οι άνθρωποι να προσπαθήσουν για τη νέα σεζόν. Αυτό, και… σε συνδυασμό με το ότι θεώρησα πως ο κύκλος στον Πρωτέα είχε κλείσει πια. Μετά από τρια χρόνια ένιωσα πως ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε. Ο Πρωτέας είναι μια ομάδα “κόσμημα” για το μπάσκετ, αυτό πρέπει να το τονίσουμε».

Για το τι ήταν αυτό που τον έπεισε να πει το «ναι»: «Αρχικά, ο Αθηναϊκός είναι ένα ιστορικό σωματείο, γενικότερα σαν σύλλογος. Η συζήτηση που κάναμε και οι στόχοι που τέθηκαν για τη νέα σεζόν ήταν πραγματικά μια προπονητική πρόκληση για ‘μένα, γιατί η ομάδα θέλει και στο ανδρικό μπάσκετ, διότι γνωρίζουμε πολύ καλα ότι στο γυναικείο έχει ξεκινήσει μια τεράστια πορεία, να προχωρήσει, να κάνει βήματα προς τα πάνω και να “χτίσει” κάτι που θα είναι πολύ ανταγωνιστικό και θα έχει σαν στόχο τη συνεχή βελτίωση».

Για τη διαχείριση της ομάδας και το πλάνο: «Καταρχάς, από φέτος η διαχείριση και του ανδρικού τμήματος θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο με του γυναικείου, κάτι που δε συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι τέτοιες οι συνθήκες της δουλειάς που ο τρόπος που θα γίνει η προσπάθεια νομίζω ότι, αν έχουμε υγεία και είμαστε πιστοί στο πλάνο το οποίο έχουμε βάλει, θα προχωρήσει καλά. Δεν είναι δύσκολο, είναι πρόκληση και θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η προσπάθεια που θα γίνει γενικότερα απ’ όσους έχουν εμπλακεί σε αυτή».

Για τον σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν: «Έγιναν ουσιαστικές κινήσεις, γρήγορα κιόλας, γιατί από την αρχή της συνεργασίας μας οι στόχοι ως προς τους αθλητές ήταν ξεκάθαροι. Ψάξαμε παίκτες που θα μπορούν να υπηρετήσουν τον τρόπο του μπάσκετ που θέλουμε εμείς να παίξουμε και θα είναι παιδιά με σωστή νοοτροπία, με διάθεση, όρεξη και εμπειρία ταυτόχρονα. Κινηθήκαμε γρήγορα. Ουσιαστικά το ρόστερ έχει ολοκληρωθεί, ένα-δύο κομμάτια λείπουν ακόμα για να τελειώσει ο σχεδιασμός. Ήταν κάτι στο οποίο κινηθήκαμε καλά, η διοίκηση ήταν δίπλα στον σχεδιασμό, ό,τι ζήτησα προσπάθησε να το υλοποιήσει. Να τονίσουμε ότι ο ενδιάμεσος κρίκος είναι ο Παναγιώτης Γκουγκουτούδης, ο General Manager της ομάδας, που είναι και προπονητής και αυτό ήταν πολύ καλό, γιατί ξέραμε ακριβώς τι θέλαμε και πώς πρέπει να το προσεγγίσουμε. Ο Παναγιώτης ήταν και παλιός μου παίκτης, πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοβαρό παιδί με άποψη για το μπάσκετ».

Για μελλοντικές κινήσεις που πρόκειται να κάνει η ομάδα: «Όλες οι ανακοινώσεις θα είναι από τον επίσημο Αθηναϊκό, οπότε δε μπορώ να δώσω κάποια ονόματα. Σίγουρα, όμως, εμείς θα έχουμε μια γεμάτη ομάδα. Μία-δύο κινήσεις που απομένουν είναι ένα βήμα πριν ολοκληρωθούν και αυτές. Είναι ψηλός ο ένας που προσεγγίζουμε και… λιγότερο ψηλός ο άλλος».

Για τον στόχο της ομάδας την επόμενη σεζόν: «Εμάς ο σκοπός μας είναι να πρωταγωνιστήσουμε. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος, η ομάδα να ανέβει επίπεδο. Τόσο αγωνιστικά σε σχέση με πέρυσι, όπου έγινε και την προηγούμενη χρονιά μια εξαιρετική προσπάθεια, όσο και να ανέβει η ομάδα κατηγορία. Θα είναι δυνατό το πρωτάθλημα, γιατί υπάρχουν και άλλες ομάδες που ενισχύονται και θα κάνουν και αυτές την προσπάθειά τους. Γενικά η National League 2 είναι μια σκληρή κατηγορία, δύσκολη, με έδρες περίεργες και πρέπει πρώτα απ’ όλα να είσαι πολύ συγκεντρωμένος και να υπάρχει διάρκεια σε αυτό που κάνεις».

Για τη διαφορά τού να προπονείς άνδρες απ’ ό,τι γυναίκες και τι του μένει από την τριετία στον Πρωτέα: «Αρχικά, τα τρία αυτά χρόνια στον Πρωτέα ήταν τρια αξέχαστα χρόνια, όπου ζήσαμε πάρα πολύ όμορφες στιγμές. Πιστέψτε με, “τρυπήσαμε” πάρα πολλά “ταβάνια”, προσπαθώντας όλοι μαζί. Εγώ δεν είμαι προπονητής ανδρικού ή γυναικείου, είμαι προπονητής. Το μπάσκετ είναι ένα. Ήμουν πέντε χρόνια στο μπάσκετ γυναικών, πριν ήμουν πάρα πολλά χρόνια στο ανδρικό, δεν υπάρχει διαφορά του μπάσκετ, υπάρχει διαφορά της διαχείρισης. Η διαφορά στο μπάσκετ γυναικών έχει να κάνει περισσότερο με τη διαχείριση. Εγώ το μπάσκετ γυναικών το λατρεύω, το αγαπάω πάρα πολύ, όπως όμως και το αντρικό. Κάποτε είχε πει κάποιος, νομίζω ο Κώστας Μίσσας, ότι “ένας άντρας παίζει μπάσκετ για να είναι καλά, αλλά μια γυναίκα παίζει μπάσκετ όταν είναι καλά”. Αυτό που θα κρατήσω από αυτά τα τρία χρόνια και θα τα μεταφέρω στον Αθηναϊκό είναι η “δίψα” για τη διάκριση, γιατί υπάρχει πάρα πολλή “δίψα” από την πλευρά μου, την πλευρά του staff αλλά και από αυτήν των παικτών, το οποίο ήταν και ένα κριτήριο για να έρθουν. Επίσης, η χρησιμοποίηση νεαρών παικτών. Αν δείτε και τον σχεδιασμό του ρόστερ, έχουμε αρκετά νέα παιδιά που θέλουμε να τα εξελίξουμε».

Για τον ποια είναι η «συνταγή» για να κάνεις πρωταθλητισμό με επιτυχία: «Όταν θες να πάρεις ένα πρωτάθλημα ή ν’ ανέβεις μια κατηγορία, η “συνταγή” είναι μια: χρειάζεται σκληρή δουλειά. Ό,τι ρόστερ και να έχεις, είτε ακριβό είτε όχι, χρειάζεται να είσαι ομάδα με κεφαλαία γράμματα, τόσο μέσα στις γραμμές όσο και έξω από αυτές. Το να είσαι ομάδα θα φανεί στις δύσκολες στιγμές. Η σκληρή δουλειά είναι σημαντική, γιατί όσο πιο σκληρά έχεις δουλέψει τόσο πιο δύσκολα θα “παραδοθείς” μέσα στο γήπεδο».