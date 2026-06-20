«Μας κάνει πλάκα ο Ντέκο; Μόνο με 3 εκατ. ο Πένια στον Παναθηναϊκό;»

Οι φίλοι της Μπαρτσελόνα δεν βλέπουν με καλό μάτι την πώληση του Πένια στον Παναθηναϊκό.

Προ των πυλών του Παναθηναϊκού φέρεται πως είναι ο Ινάκι Πένια από την Μπαρτσελόνα, με τους «πράσινους» να καταβάλουν το ποσό των 3 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσουν. Η είδηση αυτή πάντως δεν αρέσει στους φίλους των «μπλαουγκράνα» που θεωρούν ότι η ομάδα τους δεν συμπεριφέρεται σωστά στον 27χρονο τερματοφύλακα, ενώ τον πουλάει σε πολύ χαμηλή τιμή.

Ο Πένια βρίσκεται από μικρή ηλικία στην Μπαρτσελόνα και δεν έχει πολλές ευκαιρίες να αγωνιστεί στην πρώτη ομάδα αυτά τα χρόνια, καθώς μετρά 45 συμμετοχές. Αντίθετα, τα τελευταία χρόνια δόθηκε δανεικός σε Γαλατασαράι και Έλτσε. Με το συμβόλαιό του να λήγει το 2029, οι οπαδοί της Μπάρτσα θεωρούν ότι τον ξεφορτώνεται πολύ φθηνά και πολύ άδικα.

Ο λογαριασμός των οπαδών της Μπαρτσελόνα στο Χ αναρωτιέται αν πρόκειται για σωστή πώληση ή για την απώλεια ενός πολύ καλού ταλέντου για ένα πενιχρό ποσό, ενώ στα σχόλια υπάρχει αναφορά και στον Ντέκο, για τον οποίο αναρωτιούνται αν τους... κάνει πλάκα που δέχεται να πουληθεί ο Πένια για 3 εκατ. ευρώ, ενώ η αξία του υπολογίζεται στα 10 εκατ. ευρώ. Επίσης τονίζεται ότι οι Τερ Στέγκεν και Σνέστνι δεν έχουν μέλλον στην ομάδα, με τον 27χρονο να μην αξιολογείται σωστά.

Πάντως δεν τα βάζουν με τον ίδιο τον παίκτη, ο οποίος φεύγει για να πάει σε μια ομάδα που θα έχει βασικό ρόλο. «Ο Ινάκι να είναι ευτυχισμένος και να πάει όπου θέλει, γιατί εδώ δεν εκτιμάτε εσείς», γράφει χαρακτηριστικά ένας οπαδός.