Ελπίδα για τη Δημοκρατία: «Να προστατευτούν τα δικαιώματα των Ελλήνων αλιέων»

Την έντονη ανησυχία του εκφράζει με ανακοίνωσή του το ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία» σχετικά με τη συνεχιζόμενη παρουσία και την παράνομη δραστηριότητα τουρκικών αλιευτικών σκαφών, εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, πρόσφατα και στην περιοχή της Ρω και του Καστελόριζου.

Όπως σημειώνει, «η κατάσταση αυτή δεν συνιστά μόνο παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, αλλά πλήττει και το εισόδημα των Ελλήνων αλιέων, οι οποίοι βλέπουν τους θαλάσσιους πόρους μας να υφίστανται παράνομη εκμετάλλευση».

«Η επίκληση του δικαιώματος της αβλαβούς διέλευσης δεν μπορεί να δικαιολογεί δραστηριότητες που, λόγω της χαμηλής ταχύτητας πλεύσης των 2 ναυτικών μιλίων και της πραγματικής αλιευτικής δράσης, υπερβαίνουν κατάφωρα το πλαίσιο που προβλέπει το διεθνές δίκαιο», προσθέτει.

Σύμφωνα με το Κίνημα, «η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την εφαρμογή του νόμου και την αποτελεσματική προστασία των ελληνικών χωρικών υδάτων».

Σε αυτό το πλαίσιο, καλεί «την κυβέρνηση να δώσει σαφείς οδηγίες στο Λιμενικό Σώμα και στο Πολεμικό Ναυτικό, ώστε να αποτρέπεται άμεσα κάθε παράνομη αλιευτική δραστηριότητα και να απομακρύνονται οι παραβάτες από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Πολύ περισσότερο που οι παραβιάσεις των εθνικών χωρικών υδάτων την τελευταία δεκαετία έχουν ξεπεράσει τις 20.000».

«Επιτέλους η προστασία της εθνικής κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων, των θαλάσσιων πόρων και της αξιοπρεπούς διαβίωσης των Ελλήνων αλιέων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας και αναγκαία προϋπόθεση για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή», καταλήγει.

Πηγή: cnn.gr