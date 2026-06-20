Δεύτερη στον ακοντισμό η Τζένγκο με βολή στα 57,88 μ.

Ακόμη ένα μετάλλιο πρόσθεσε η Ελλάδα στη συγκομιδή της στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου του Βόλου, με την Ελίνα Τζένγκο να κατακτά τη δεύτερη θέση στον ακοντισμό γυναικών και να ανεβαίνει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν μπήκε ιδανικά στον αγώνα, ξεκινώντας με βολή στα 54,23 μ., ωστόσο βρήκε γρήγορα ρυθμό και στη δεύτερη προσπάθειά της έστειλε το ακόντιο στα 57,88 μ., επίδοση που αποδείχθηκε η καλύτερή της στον αγώνα. Στην τρίτη βολή σημείωσε 57,25 μ., χωρίς όμως να καταφέρει να βελτιώσει περαιτέρω την επίδοσή της στις επόμενες προσπάθειες.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα της σε σχέση με τους τελευταίους αγώνες της, η Τζένγκο δεν μπόρεσε να απειλήσει την Εσρά Τουρκμέν, η οποία πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και με ατομικό ρεκόρ στα 61,10 μ. κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Την τρίτη θέση κατέλαβε η Σέρβα Μαρίγια Βουτσένοβιτς με καλύτερη βολή στα 57,48 μ..

Στον ίδιο αγώνα συμμετείχε και η Ελεονώρα Τσόγκα, η οποία κατέλαβε την έβδομη θέση με 50,04 μ., επίδοση που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη της καριέρας της.