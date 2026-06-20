Ο Πένια αλλάζει την θέση 1 και ο Καμαρά ήρθε με μαεστρικές ενέργειες του Κοτσόλη!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για το διπλό μεταγραφικό χτύπημα του Παναθηναϊκού με την απόκτηση του Καμαρά και του Πένια, που αλλάζουν τον άξονα του Παναθηναϊκού και τις ενέργειες του Κοτσόλη, για να κλείσει και τις δύο μεταγραφές.

Ο Παναθηναϊκός προετοιμαζόταν καιρό τώρα και είχε συγκεκριμένους στόχους για όλες τις θέσεις. Και το καλό νέο είναι, ότι και για την θέση του γκολκίπερ και για την θέση του αμυντικού χαφ ο Παναθηναϊκός πήρε τους πρώτους του στόχους. Με υπογραφή του Στέφανου Κοτσόλη, που χειρίστηκε όπως έπρεπε και τις δύο υποθέσεις και τις έφερε εις πέρας.

Ο Καμαρά ήταν ο πρώτος στόχος για την θέση 6 από τον περασμένο Δεκέμβριο και ο Πένια ήταν ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού από την στιγμή, που έμαθε ότι ο Βλαχοδήμος δεν έρχεται. Χωρίς δεύτερη κουβέντα ο Πένια είναι αναβάθμιση για την θέση 1 και τέτοιο τερματοφύλακα δεν είχε ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια. Ο Καμαρά είναι ένα μεγάλο πρότζεκτ και έκανε μαεστρικές κινήσεις ο Κοτσόλης για να ξεπεράσει τα εμπόδια και να τον ντύσει στα πράσινα.

Ο Πένια ήταν ο πρώτος στόχος του Κοτσόλη από τον Απρίλιο αν τελικά δεν ερχόταν ο Βλαχοδήμος. Ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού έβλεπε, ότι δύσκολα θα επέστρεφε φέτος στον Παναθηναϊκό και τσέκαρε τερματοφύλακες από τον Απρίλιο. Τότε βέβαια ο Μπενίτεθ είχε εισηγηθεί την παραμονή του Λαφόν, αλλά στον Παναθηναϊκό ετοιμαζόντουσαν, για να βρουν βασικό τερματοφύλακα. Ο Πένια είχε ξεχωρίσει από την λίστα μαζί με έναν ακόμα τερματοφύλακα( το όνομα του οποίου δεν έχει γραφτεί), αλλά ο διακαής πόθος ήταν ο Πένια.

Από την στιγμή, που έφυγε ο Μπενίτεθ και ήρθε ο Νιίστρουπ ζήτησε βασικό τερματοφύλακα αντί του Λαφόν, ήθελε κάτι πιο σίγουρο και από μεγάλο πρωτάθλημα. Ο Βλαχοδήμος ασφαλώς και ήταν αυτός που ήθελαν όλοι στην ομάδα και ο Δανός τεχνικός, αλλά πριν από 10 ημέρες οι «πράσινοι» έμαθαν χωρίς να το επικοινωνήσουν, ότι ο Βλαχοδήμος δεν θέλει να επιστρέψει φέτος στην Ελλάδα και αμέσως άρχισε η κινητοποίηση για να έρθει άλλος τερματοφύλακας. Ο Δανός τεχνικός είδε τον Πένια, του άρεσε πολύ και ζήτησε την απόκτησή του.

Από τότε άρχισε μία μεγάλη προσπάθεια ο Κοτσόλης προκειμένου να πείσει τον παίκτη να έρθει στην Ελλάδα από την Ισπανία και να τα βρει με την Μπαρτσελόνα. Τα κατάφερε ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, που εξήγησε στον παίκτη, ότι ο Παναθηναϊκός τον προορίζει για βασικό και θέλει να χτίσει πάνω του τη νέα ομάδα. Ο Πένια ήθελε να πάει σε μία ομάδα, που θα είναι πρωταγωνιστής και θα είναι στις κορυφαίες της χώρας και έτσι είπε το ναι στον Παναθηναϊκό και υπογράφει για 3+1 χρόνια . Η συμφωνία με την Μπαρτσελόνα είναι κοντά στα 3 εκ. ευρώ και ο Νιίστρουπ είναι ευτυχισμένος, που θα έχει τον βασικό του τερματοφύλακα από τώρα και στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και μαζί με Τσάβες, Κότσαρη, Γείτονα να φτιάξουν μία δυνατή τετράδα για τη νέα σεζόν.

Ο Πένια είναι της σχολής Μπαρτελόνα, βασικός για χρόνια στην ομάδα της Καταλωνίας και αυτό μας δείχνει, το ποδόσφαιρο, που θέλει να παίξει ο Νιίστρουπ. Με χτίσιμο από πίσω και τον Πένια με πάσες να χτίζει τις επιθέσεις και να σπάει το αντίπαλο πρέσινγκ. Είναι μαγικός με τα πόδια και παίζει έξω από την περιοχή του. Η Μπαρτσελόνα χρόνια ολόκληρα παίζει το τίκι-τάκα και πρεσάρει ψηλά. Και τα δύο τα κάνει ο Νιίστρουπ. Ετσι από τον Πένια με καλή πάσα θα σπάει το πρώτο πρέσινγκ, ενώ όταν ο Παναθηναϊκός θα πιέζει και θα είναι ψηλά στο γήπεδο ο Πένια θα παίζει έξω από την περιοχή του για να λειτουργήσει ώς αμυντικός και να κόψει σε μία από τις αντεπιθέσεις των αντιπάλων. Το έχει κάνει και στην Μπαρτσελόνα και στην Ελτσε αυτό. Με τον Πένια ο Παναθηναϊκός αλλάζει επίπεδο στην θέση 1 και ησυχάζει το κεφάλι του για χρόνια.

Ο Καμαρά πήγε να χαθεί, αλλά οι ενέργειες του Κοτσόλη τον έφεραν στον Παναθηναϊκό. Τον Γενάρη δεν ήρθε διότι δεν τον ήθελε ο Μπενίτεθ και του το έδειξε και σε μία τηλεφωνική επικοινωνία, που είχε μαζί του. Ο Κοτσόλης ήθελε να κρατήσει ζεστό τον παίκτη ενόψει καλοκαιριού και αυτό έγινε. Είναι γνωστό, ότι για τον παίκτη μπήκε δυνατά ο Ολυμπιακός πριν από καιρό, αλλά δεν τον έκανε δικό του.

Οι μάνατζερ του παίκτη προτιμούσαν να περιμένουν, για να βρουν καλύτερο πρωτάθλημα κυρίως το γαλλικό, αλλά ο Κοτσόλης μίλησε προσωπικά με τον παίκτη και την οικογένειά του και ο παίκτης είπε το ναι με όλη του την καρδιά πριν λίγες ημέρες. Ο ίδιος ο Καμαρά είπε στους μάνατζερ του, ότι «θέλω να πάω στον Παναθηναϊκό» και έτσι έγινε. Ο Κοτσόλης μεταξύ άλλων εξήγησε στον παίκτη, ότι μπορεί να εξελιχθεί μέσα από τον Παναθηναϊκό και σε 3-4 χρόνια πιο έτοιμος να κάνει το άλμα για μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Ο Νιίστρουπ είδε τον παίκτη και εισηγήθηκε θετικά για την απόκτησή του από την ημέρα, που ανέλαβε τον Παναθηναϊκό και τα υπόλοιπα έγιναν, όπως σας τα περιέγραψα. Ο Δανός τεχνικός ξέρει, ότι ο Καμαρά έχει πολλά τρεξίματα και βοηθάει πολύ στην πίεση στον αντίπαλο, έχει την τεχνική και για την πρώτη πάσα, για να σπάσει το πρέσινγκ, η να παίξει κάθετα, κάνει μέτρα με την μπάλα και έχει σωστές τοποθετήσεις όταν αμύνεται η ομάδα και κλέβει μπάλες.

Το πακέτο είναι ελκυστικό και έτσι ο 23χρονος Καμαρά με καθυστέρηση έξι μηνών ντύθηκε στα πράσινα και μαζί με τον 27χρονο Πένια πάνε μαζί με την ομάδα στην Ολλανδία.

*Καταλαβαίνετε όλοι πόσο σημαντικό είναι το γεγονός, ότι υπάρχει χημεία και ίδια κατεύθυνση ανάμεσα σε Νιίστρουπ και Κοτσόλη. Ετσι γίνονται οι μεταγραφές με σωστή οργάνωση και όχι με το σύστημα ότι κάτσει που είχε τα προηγούμενα καλοκαίρια ο Παναθηναϊκός με τα γνωστά αποτελέσματα.

*20 Ιουνίου και ο Παναθηναϊκός έχει γεμίσει τον άξονα. Ηρθαν ο Πένια, βασικός γκολκίπερ, ο Καμαρά, βασικό εξάρι και έρχεται ο Ντε Φράι βασικό στόπερ. Και έπεται συνέχεια τις επόμενες ημέρες.