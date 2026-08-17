Ντέρικ Ουίλιαμς: «Εύκολη απόφαση να έρθω στην ΑΕΚ - Ανυπομονώ να πανηγυρίσουμε μαζί»

Ο Ντέρικ Ουίλιαμς παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ΑΕΚ, στάθηκε στο πόσο εύκολη απόφαση ήταν να έρθει στους «κιτρινόμαυρους» και έδειξε ανυπόμονος για την παρουσία του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήταν μία εύκολη απόφαση για εμένα να πω το "ναι" στην πρόταση, που δέχτηκα και να υπογράψω στην ΑΕΚ. Έρχομαι σε μία ομάδα με σπουδαία ιστορία, με παθιασμένους οπαδούς και με μεγάλες φιλοδοξίες. Ένιωσα, ότι αυτή ήταν η κατάλληλη ευκαιρία για να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου, να συνεχίσω ν’ αγωνίζομαι σε υψηλό επίπεδο και να γίνω μέρος σε κάτι ξεχωριστό.

Τρέφω μεγάλο σεβασμό τόσο στον κύριο Μάκη Αγγελόπουλο -και για την προσπάθεια που κατέβαλε μεταξύ άλλων για τη μεταγραφή μου- όσο και στον κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα. Διακρίνει κανείς εύκολα και στους δύο τη φιλοδοξία, που έχουν για την ομάδα και την κατεύθυνση στην οποία θέλουν να την οδηγήσουν. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον κόουτς Σάκοτα και να μάθω από την εμπειρία του. Αυτό είναι που επιζητά κάθε αθλητής. Είμαστε σε επικοινωνία από την πρώτη στιγμή, εδώ και ημέρες, με τον κόουτς. Προσβλέπω στη δημιουργία μίας ισχυρής σχέσης με το προπονητικό επιτελείο, αλλά και με όλους τους ανθρώπους του Οργανισμού.



Με διακατέχει ανέκαθεν η νοοτροπία του νικητή. Διανύω τη δέκατη πέμπτη περίοδο στην αθλητική μου καριέρα, εξακολουθώ να είμαι όμως «πεινασμένος» για αγώνες και πιστεύω, ότι διαθέτουμε το ταλέντο και τη φιλοδοξία ως ομάδα να πετύχουμε σπουδαία πράγματα. Το BCL αποτελεί βασικό στόχο για εμάς. Και προσωπικά, θέλω να συνεχίσω να βελτιώνομαι και ν’ αποδεικνύω την αξία μου στο κορυφαίο επίπεδο. Αν το NBA Europe γίνει μέρος αυτής της διαδρομής, θα είμαι έτοιμος για την πρόκληση. Προς το παρόν, όμως, η προσοχή μου είναι στραμμένη στην ομάδα, στους συμπαίκτες μου, και στις νίκες.



Είμαι ενθουσιασμένος, που βρίσκομαι εδώ και που γίνομαι μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ. Γνωρίζω το πάθος των οπαδών και ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Ας δουλέψουμε μαζί… Ας παλέψουμε μαζί… Και, με το καλό, να πανηγυρίσουμε μαζί πολλές μεγάλες στιγμές. Τα λέμε σύντομα, φίλοι της ΑΕΚ!»