Βορίζια: Νέο επεισόδιο με μηνύσεις και συλλήψεις 2 γυναικών από τις οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη εννιά μήνες μετά το μακελειό

Σχεδόν εννιά μήνες μετά το αιματοκύλισμα της 1ης Νοεμβρίου στα Βορίζια και τη βεντέτα ανάμεσα στις οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη, η ένταση στην περιοχή δεν λέει να εκτονωθεί.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, γυναίκα από την οικογένεια Φραγκιαδάκη υπέβαλε μήνυση σε βάρος της μητέρας του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε απειλές.

Μετά τη μήνυση, η μητέρα του 39χρονου συνελήφθη στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας. Ωστόσο, η υπόθεση δεν σταμάτησε εκεί.

Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη προχώρησε με τη σειρά της σε μήνυση σε βάρος της γυναίκας από την οικογένεια Φραγκιαδάκη. Ακολούθησε η σύλληψη και της δεύτερης γυναίκας, Στη συνέχεια, πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες και οι δύο γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες.

Το νέο περιστατικό καταδεικνύει ότι, παρά τους εννιά μήνες που έχουν περάσει από το αιματοκύλισμα, η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο οικογενειών παραμένει ενεργή και η κατάσταση στα Βορίζια εξακολουθεί να βρίσκεται υπό στενή αστυνομική επιτήρηση.

Πηγή: NEWSIT.GR