Απάντησε στο «πράσινο» δίλημμα ο Γιασικεβίτσιους: «Δεν υπάρχει ομάδα πάνω από την Ζαλγκίρις» (vid)

Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους απάντησε σε μία σειρά από διλήμματα, με το ένα να αφορά τις «πράσινες» ομάδες του, τον Παναθηναϊκό και την Ζαλγκίρις Κάουνας.

Ο Σύνδεσμος Προπονητών Ευρωλίγκας δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο ο Σάρας Γιασικεβίτσιους απαντάει σε μία σειρά από διλήμματα.

Ο προπονητής της Φενερμπαχτσέ, μεταξύ άλλων, επέλεξε την αγαπημένη του πράσινη ομάδα, με ποιον θα προτιμούσε να περάσει μία βραδιά στα μπουζούκια αλλά ποιο φορμάτ προτιμάει, το Final-Four ή τα play-offs.

Αναλυτικά:

-Χρυσό μετάλλιο με τη Λιθουανία ή ακόμη μία κατάκτηση της Ευρωλίγκας;

Χρυσό μετάλλιο.

-Γκολφ με τον Τάιγκερ Γουντς ή… (σ.σ. δεν άφησε καν να ολοκληρωθεί η ερώτηση);

Γκολφ με τον Τάιγκερ Γουντς, δε με απασχολεί η δεύτερη επιλογή.

-Ο γιος του, Λούκας, να παίξει στην εθνική Ελλάδας ή στην εθνική Λιθουανίας;

Ο Λούκας θα παίξει στην εθνική Λιθουανίας.

-Στα μπουζούκια με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ή με τον Τόμας Μασιούλις;

Στα μπουζούκια με τον Ζέλικο.

-MVP στο Eurobasket ή στην Euroleague;

Έχω αναδειχθεί MVP στο Eurobasket, οπότε θα πω στην Euroleague.

-Ποιος παίρνει το νικητήριο σουτ;

Εγώ. Δε με απασχολεί η δεύτερη επιλογή (σ.σ. πριν καν ακουστεί το όνομα του Ντέγιαν Μποντιρόγκα).

-Παναθηναϊκός ή Ζαλγκίρις Κάουνας;

Ουάου! Ζαλγκίρις. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα πάνω από τη Ζαλγκίρις.

Τραγούδι με τον Δημήτρη Ιτούδη ή χορός με τον Τσάβι Πασκουάλ;

Είμαι τόσο κακός και στα δύο, οπότε ό,τι και να επιλέξω…

-Final-Four ή play-offs;

Final-Four.