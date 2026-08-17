Απάντησε στο «πράσινο» δίλημμα ο Γιασικεβίτσιους: «Δεν υπάρχει ομάδα πάνω από την Ζαλγκίρις» (vid)

Ο Σύνδεσμος Προπονητών Ευρωλίγκας δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο ο Σάρας Γιασικεβίτσιους απαντάει σε μία σειρά από διλήμματα.
Ο προπονητής της Φενερμπαχτσέ, μεταξύ άλλων, επέλεξε την αγαπημένη του πράσινη ομάδα, με ποιον θα προτιμούσε να περάσει μία βραδιά στα μπουζούκια αλλά ποιο φορμάτ προτιμάει, το Final-Four ή τα play-offs.
Αναλυτικά:
-Χρυσό μετάλλιο με τη Λιθουανία ή ακόμη μία κατάκτηση της Ευρωλίγκας;
Χρυσό μετάλλιο.
-Γκολφ με τον Τάιγκερ Γουντς ή… (σ.σ. δεν άφησε καν να ολοκληρωθεί η ερώτηση);
Γκολφ με τον Τάιγκερ Γουντς, δε με απασχολεί η δεύτερη επιλογή.
-Ο γιος του, Λούκας, να παίξει στην εθνική Ελλάδας ή στην εθνική Λιθουανίας;
Ο Λούκας θα παίξει στην εθνική Λιθουανίας.
-Στα μπουζούκια με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ή με τον Τόμας Μασιούλις;
Στα μπουζούκια με τον Ζέλικο.
-MVP στο Eurobasket ή στην Euroleague;
Έχω αναδειχθεί MVP στο Eurobasket, οπότε θα πω στην Euroleague.
-Ποιος παίρνει το νικητήριο σουτ;
Εγώ. Δε με απασχολεί η δεύτερη επιλογή (σ.σ. πριν καν ακουστεί το όνομα του Ντέγιαν Μποντιρόγκα).
-Παναθηναϊκός ή Ζαλγκίρις Κάουνας;
Ουάου! Ζαλγκίρις. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα πάνω από τη Ζαλγκίρις.
Τραγούδι με τον Δημήτρη Ιτούδη ή χορός με τον Τσάβι Πασκουάλ;
Είμαι τόσο κακός και στα δύο, οπότε ό,τι και να επιλέξω…
-Final-Four ή play-offs;
Final-Four.