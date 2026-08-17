Ανακοίνωσε φιλικό με τον ΠΑΟΚ η Αρμάνι Μιλάνο

Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε το πρόγραμμα προετοιμασίας της και θα δώσει ένα φιλικό απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Η Αρμάνι Μιλάνο θα δώσει έξι φιλικά πριν ξεκινήσει τη νέα σεζόν. Στις 29 Αυγούστου θα αντιμετωπίσει την Βαρέσε και την 1η Σεπτεμβρίου την Βερόνα.

Στις 4 και 6 Σεπτεμβρίου θα αναμετρηθεί με τον Ερυθρό Αστέρα και ανάλογα με το αποτέλεσμα, είτε με τον Ολυμπιακό είτε με την Φενερμπαχτσέ.

Θα ακολουθεί στις 9 Σεπτεμβρίου το φιλικό με το Στραμβούργο και τέλος στις 12 Σεπτεμβρίου θα αγωνιστεί απέναντι στον ΠΑΟΚ, ολοκληρώνοντας έτσι την προετοιμασίας της.