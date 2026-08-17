Ανέλαβε την ηγεσία της Τσερνομόρετς ο Φώτης Τακιανός

Ο Φώτης Τακιανός συνεχίζει την καριέρα του στη Βουλγαρία, αναλαμβάνοντας επίσημα την τεχνική ηγεσία της Τσερνομόρετς.

Στη Βουλγαρία θα συνεχίσει την προπονητική του καριέρα ο Φώτης Τακιανός, καθώς η Τσερνομόρετς ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας τους.

Ο Τακιανός, την περασμένη σεζόν βρέθηκε στον πάγκο της Γκόλντεν Ιγκλ Ύλι στο Κόσοβο, ενώ έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ, το Μαρούσι, τη Λάρισα, τη Δόξα Λευκάδας, τον ΟΦΗ, τον ΚΑΟΔ, το Ρέθυμνο και το Πανόραμα, ενώ ξεκίνησε την πορεία του ως βοηθός προπονητή σε Ηρακλή, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Η ανακοίνωση της Τσερνομόρετς

«ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ! Σας παρουσιάζουμε τον νέο προπονητή της Τσέρνο Μόρε Τίτσα, Φώτη Τακιανό! Καλώς ήρθες στην οικογένεια της Τσερνομόρετς, Φώτη Τακιανέ!

Βασιζόμαστε στο ότι μαζί θα ζήσουμε πολλές αξέχαστες στιγμές, θα οδηγήσετε την ομάδα σε νέα τρόπαια και θα κάνετε τους οπαδούς να συνεχίσουν να φέρουν περήφανα την Τσερνομόρετς στην καρδιά τους!»