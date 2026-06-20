Της έσβησε τα φώτα! Η Ολλανδία διέλυσε (5-1) τη Σουηδία και πάει στους «32»

Δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης η Ολλανδία, η οποία διέλυσε με 5-1 τη Σουηδία στο Χιούστον για τη δεύτερη αγωνιστική του 6ου ομίλου του Μουντιάλ. Οι Μπρόμπεϊ (6', 17'), Χάπκο (47', 54'), Σάμερβιλ (89΄) υπέγραψαν τον θρίαμβο των «Οράνιε» που οδηγούνται στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο Ρόναλντ Κούμαν έκανε την έκπληξη κι έβαλε στην αρχική ενδεκάδα των Ολλανδών τον Μπράιαν Μπρόμπεϊ, κρατώντας στον πάγκο τον Κρισένσιο Σάμερβιλ ο οποίος είχε σκοράρει στο πρώτο ματς των «Οράνιε» κόντρα στην Ιαπωνία.

Ο σέντερ φορ της Σάντερλαντ δικαίωσε (δις) τον προπονητή του για την εμπιστοσύνη που του έδειξε και εξελίχθηκε σε...δήμιο των Σουηδών.

Με το…καλησπέρα ο Μπρόμπεϊ βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα και έβαλε την Ολλανδία στην θέση του οδηγού. Μόλις στο 6΄έπειτα από εκπληκτική ασίστ πάσα του Γκάπκο με εύστοχο πλασέ βρήκε δίχτυα (1-0).

Η Σουηδία επιχείρησε να «απαντήσει» άμεσα με τον Γιόκερες, ωστόσο ο Βερμπρούγκεν φώναξε «παρών».

Οι Ολλανδοί πατούσαν με μεγάλη συχνότητα την περιοχή των Σκανδιναβών και ζευγάρωσαν τα τέρματά τους στο 17΄με σκόρερ (ξανά) τον Μπρόμπεϊ, ο οποίος αυτή τη φορά εκμεταλλεύτηκε γύρισμα του Ντάμφρις και εκτέλεσε με προβολή (2-0).

Ιδανικό ξεκίνημα για τους «Οράνιε» οι οποίοι έβαλαν σημαντική υποθήκη για την κατάκτηση της νίκης.

Μετά το 30΄οι Σουηδοί ισορρόπησαν το παιχνίδι και έψαξαν το γκολ που θα τους έβαζε ξανά μέσα στο ματς.

Ωστόσο Βερμπρούγκεν κατέβασε τα ρολά όποτε χρειάστηκε (37΄Γιόκερες – 45+4 ΄Αγιάρι) και οι Ολλανδοί πήγαν με το υπέρ τους 2-0 στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

« On fire » ο Χάπκο

Με το πόδι κολλημένο στο γκάζι μπήκαν οι Ολλανδοί στο β΄ημίχρονο και σκόραραν στο 47΄. Ο Ντάμφρις έκανε τη συρτή σέντρα ο Χάπκο πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι και από κοντά βρήκε δίχτυα (3-0).

Στο 54΄με πανέμορφο πλασέ έστειλε την μπάλα…συστημένη στα δίχτυα και έκανε τέσσερα τα γκολ των Ολλανδών (4-0).

Η Σουηδία άνοιξε με τη σειρά της λογαριασμό με τα δίχτυα στο 59΄. Ο Ελάνγκα λίγα λεπτά μετά την είσοδό τους στο παιχνίδι με όμορφη ενέργεια «άδειασε» την άμυνα των Ολλανδών και με πλασέ βρήκε στόχο (4-1).

Παρά το γκολ του Ελάνγκα το παιχνίδι είχε ουσιαστικά σβήσει με τους «Οράνιε» να βάζουν το...κερασάκι με δυνατό σουτ του Σάμερβιλ στο 89΄ (5-1).

Το πάθημα της πρεμιέρας και η γκέλα (2-2) με κόντρα στην Ιαπωνία έγινε μάθημα στους Ολλανδούς οι οποίοι με άκρως πειστική εμφάνιση έδειξαν τα...δόντια τους, πήραν αυτό που ήθελαν, έκαναν…σεφτέ στις νίκες και πάνε στην επόμενη πίστα («32») του Μουντιάλ.

Τρικυμία στην άμυνα οι Σουηδοί δεν θα μπορούσαν να διεκδικήσουν τίποτα περισσότερο από την στιγμή που είχαν τεράστια κενά στα μετόπισθεν και έμειναν στη νίκη (5-1) της πρεμιέρας με την Τυνησία.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Ρόναλντ Κούμαν): Βερμπρούγκεν, Βαν Ντάικ, Βαν Χέκε, Βαν Ντε Βεν, Ντάμφρις, Χράβενμπερχ, Ράιντερς (60΄Τιλ), Ντε Γιονγκ (60΄Κοπμάινερς), Χάκπο (91΄Λάνκο), Μάλεν (46΄Σάμερβιλ), Μπρόμπεϊ (72΄Ντεπάι).

ΣΟΥΗΔΙΑ (Γκρέιαμ Πότερ): Νόρντφελντ, Λάγκερμπιλκε, Λίντελοφ, Χίεν, Γκούντμουνσον (93΄Στράουντ), Μπέρναντσον (56΄Ελάνγκα), Νίγκρεν (56΄Μπέργκβαλ), Κάρλστρομ (56΄Ζένελι), Αγιάρι (79΄Αλί), Ίσακ, Γιόκερες.

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