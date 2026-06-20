Στην κορυφή του επί κοντώ η Στεφανίδη, «ασημένια» η Αδαμοπούλου (vid)

Ακόμη μία σπουδαία επιτυχία πανηγύρισε η ελληνική αποστολή στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου του Βόλου, με την Κατερίνα Στεφανίδη και την Αριάδνη Αδαμοπούλου να κατακτούν το χρυσό και το ασημένιο μετάλλιο αντίστοιχα στο άλμα επί κοντώ, χαρίζοντας στην Ελλάδα ένα ακόμα «γαλανόλευκο» 1-2.

Η Ολυμπιονίκης του Ρίο πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και με άλμα στα 4,48 μ., που αποτελεί φετινό της ρεκόρ, ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Στο πλευρό της βρέθηκε η Αδαμοπούλου, η οποία ξεπέρασε επίσης τα 4,48 μ., όμως κατετάγη δεύτερη λόγω περισσότερων προσπαθειών.

Οι δύο Ελληνίδες βάδιζαν μαζί στη διάρκεια του αγώνα, περνώντας με επιτυχία τα προηγούμενα ύψη και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό. Η μάχη για την κορυφή κρίθηκε στα 4,48 μ., όπου η Στεφανίδη πέρασε τον πήχη με την πρώτη προσπάθεια, ενώ η Αδαμοπούλου χρειάστηκε την τρίτη για να τα καταφέρει.

Στη συνέχεια αμφότερες επιχείρησαν να υπερβούν τα 4,53 μ., χωρίς επιτυχία, με αποτέλεσμα η τελική κατάταξη να παραμείνει αμετάβλητη και το χρυσό να καταλήξει στη Στεφανίδη.

Το βάθρο συμπλήρωσε η Γιάρντεν Μαντέλ από το Ισραήλ, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με καλύτερο άλμα στα 3,90 μ.