Η Βαλένθια έριξε 100άρα και +27 στην Μπαρτσελόνα για το 1-1 στους τελικούς

Επιβλητική η Βαλένθια στον δεύτερο τελικό της ισπανικής λίγκας, διέλυσε με 102-75 την Μπαρτσελόνα και ισοφάρισε σε 1-1. Τη Δευτέρα (22/6) η σειρά μεταφέρεται στη Βαρκελώνη για δύο σερί ματς.

Χάρη στο επιμέρους σκορ 30-14 της τρίτης περιόδου, οι «πορτοκαλί» πάτησαν το γκάζι, ανοίγοντας τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους. Οι «μπλουγκράνα» δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν, είδαν την απόσταση να εκτοξεύεται και στο +36 (100-64) προτού μειώσουν στο τελικό 102-75.

Κορυφαίος των νικητών ο Ζαν Μοντέρο με 19 πόντους, 6 ασίστ και 4 ριμπάονυτ και ακολούθησαν οι Μπράξτον Κι και Ομάρι Μουρ με 15 και 11 πόντους αντίστοιχα. Για την Μπαρτσελόνα, που έκανε το break στον πρώτο τελικό, πρώτος σκόρερ ήταν ο Ζόελ Πάρα με 16 πόντους και από κοντά ο Νίκο Λαπροβίτολα με 14 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 26-11, 45-38, 75-52, 102-75