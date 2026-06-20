Ο Τεντόγλου «καθάρισε» με ένα άλμα και πήρε το χρυσό στον Βόλο (vids)

Με τον καλύτερο τρόπο συνδύασε την παρουσία του στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου του Βόλου ο Μίλτος Τεντόγλου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο μήκος με άλμα στα 8,36 μ., επίδοση που αποτέλεσε νέο ρεκόρ αγώνων.

Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης γνώρισε την αποθέωση από το κοινό του Πανθεσσαλικού Σταδίου κατά την παρουσίασή του και φρόντισε να ανταποδώσει άμεσα, καθώς στην πρώτη κιόλας προσπάθειά του προσγειώθηκε στα 8,36 μ. με άνεμο -0,3 μ./δ., θέτοντας από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη.

Η συγκεκριμένη επίδοση αποδείχθηκε αρκετή για να του χαρίσει την πρώτη θέση, καθώς κανένας από τους αντιπάλους του δεν κατάφερε να πλησιάσει το άλμα του Έλληνα πρωταθλητή. Ο νεαρός Σέρβος Λούκα Μπόσκοβιτς πραγματοποίησε ατομικό ρεκόρ με 8,19 μ. στην τελευταία του προσπάθεια και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, ενώ τρίτος ήταν ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ με 8,04 μ.

Ο Τεντόγλου δεν συνέχισε ουσιαστικά τον αγώνα μετά το πρώτο άλμα. Στη δεύτερη προσπάθειά του επέλεξε να μην εκτελέσει άλμα, ενώ στην τρίτη πραγματοποίησε τη φόρα χωρίς να πατήσει στη βαλβίδα, με την προσπάθεια να καταγράφεται ως άκυρη. Ανάλογη ήταν η εικόνα και στη συνέχεια, καθώς δεν βρήκε τις συνθήκες ανέμου που αναζητούσε για να κυνηγήσει μία ακόμη μεγαλύτερη επίδοση και προτίμησε να μην ρισκάρει άσκοπες προσπάθειες.

Τελικά ολοκλήρωσε τον αγώνα χωρίς να επιχειρήσει το έκτο του άλμα, παραμένοντας στην κορυφή της κατάταξης με το 8,36 μ. από την πρώτη προσπάθεια και προσθέτοντας ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στη συλλογή του.

Στον ίδιο αγώνα, ο Νίκος Σταματονικολός κατέλαβε την έκτη θέση με καλύτερο άλμα στα 7,62 μ.