Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η Εθνική Ανδρών την τελευταία εβδομάδα του European League, επικρατώντας της Αυστρίας με 3-1 σετ και διατηρώντας τις πιθανότητές της για πρόκριση στο Final-4 της διοργάνωσης.

Παρά την απουσία του Δημήτρη Μούχλια λόγω τραυματισμού, το σύνολο του Κώστα Χριστοφιδέλη παρουσίασε σταθερότητα και ποιότητα στα κρίσιμα σημεία του αγώνα, φτάνοντας σε μία νίκη μεγάλης βαθμολογικής σημασίας.

Πρώτος σκόρερ για την Ελλάδα ήταν ο Άγγελος Μάρκου με 22 πόντους, ενώ σημαντική συνεισφορά είχαν ο Θανάσης Πρωτοψάλτης με 18 και ο Λάμπρος Πιτακούδης με 12. Από την πλευρά της Αυστρίας ξεχώρισαν οι Πάουλ Μπουχέγκερ και Λούκας Γκλατζ με 18 και 12 πόντους αντίστοιχα.

Με τη νίκη αυτή η Ελλάδα έφτασε τους 13 βαθμούς στη διοργάνωση και διατηρεί τις ελπίδες της για πρόκριση στο Final-4. Η αυλαία της φάσης των ομίλων θα πέσει την Κυριακή (22/6), με την Εθνική να αντιμετωπίζει το Λουξεμβούργο στις 18:30.

Το ματς

Η «γαλανόλευκη» μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και απέκτησε από νωρίς τον έλεγχο του πρώτου σετ. Από το 13-7 έφτασε στο 17-10 και χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα το κατέκτησε με 25-16 για το 1-0.

Η εικόνα άλλαξε στο δεύτερο σετ, με την Αυστρία να προηγείται 3-8 και αργότερα 10-15. Η Ελλάδα αντέδρασε εντυπωσιακά, ισοφάρισε σε 16-16 και πέρασε μπροστά με 18-16, ενώ διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το 21-19. Ωστόσο, οι Αυστριακοί βρήκαν λύσεις στα τελευταία ράλι, γύρισαν το σκορ και με 25-23 ισοφάρισαν σε 1-1.

Το τρίτο σετ εξελίχθηκε σε πραγματική μάχη. Η Ελλάδα ξέφυγε αρχικά με 12-7, όμως η Αυστρία επέστρεψε και ισοφάρισε σε 14-14. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν μέχρι το 17-17, αλλά οι διεθνείς μας βρήκαν τις απαντήσεις στα κρίσιμα σημεία, προηγήθηκαν με 22-19 και έκλεισαν το σετ με 25-22 για το 2-1.

Στο τέταρτο σετ το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επέβαλε ξανά τον ρυθμό του. Μετά το 12-12 ανέβασε την απόδοσή του, ξέφυγε με 16-13 και λίγο αργότερα με 22-15, μετατρέποντας το φινάλε σε τυπική διαδικασία. Το τελικό 25-18 διαμόρφωσε το 3-1 και σφράγισε μία πολύτιμη νίκη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-4, 16-9, 21-14, 25-16

2ο σετ: 3-8, 14-16, 21-19, 23-25

3ο σετ: 8-6, 16-15, 21-18, 25-22

4ο σετ: 8-7, 16-13, 21-15, 25-18

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 7 άσσους, 53 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων και της Αυστρίας προήλθαν από 2 άσσους, 43 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (25-16, 23-25, 25-22, 25-18) σε 129′

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούφης 12 (5/6 επ., 4 άσσοι, 3 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 17 (14/25 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 67% υπ. – 48% άριστες), Βουλκίδης 5 (4/7 επ., 1 μπλοκ), Γαλιώτος 2 (2 μπλοκ), Ράπτης 11 (9/26 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 67% υπ. – 24% άριστες), Μάρκου 22 (21/35 επ., 1 άσσος) / Χανδρινός Α. (λ, 71% υπ. – 35% άριστες), Τζιάβρας (λ), Κασαμπαλής, Χανδρινός Σ., Μούχλιας Σ..

ΑΥΣΤΡΙΑ (Άνταμ Σβάτσινα): Σάμπλατνιγκ 2 (2/6 επ.), Τάλερ 2 (2/2 επ.), Μπούτσεγκερ 19 (16/32 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Γκλατς 11 (10/34 επ., 1 μπλοκ, 48% υπ. – 26% άριστες), Νούστερερ 3 (2/9 επ., 1 μπλοκ, 57% υπ. – 57% άριστες), Γιούρκοβιτς / Κίτζινγκερ (λ, 39% υπ. – 28% άριστες), Τσερβίνσκι 1 (1/3 επ.), Όφνερ, Βίμιμεκ, Ρέινσταντλερ 5 (3/4 επ., 2 μπλοκ), Έκερ 8 (7/14 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. – 42% άριστες).