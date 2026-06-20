«Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζεται διατεθειμένος να κάνει τα πάντα για να υπογράψει τον Μπόνγκα»!

Ιταλικό δημοσίευμα βάζει τον Παναθηναϊκό Aktor... γερά στο «κόλπο» της απόκτησης του Άιζακ Μπόνγκα.

Ο Γερμανός φόργουορντ της Παρτιζάν έχει γίνει ένα «καυτό» όνομα στην αγορά της Euroleague το τελευταίο διάστημα. Στο συμβόλαιό του με τους Σέρβους υπάρχει ένα buy out ύψους 700 χιλ. δολαρίων και οι αμυντικές του ικανότητες, σε συνδυασμό με την τρίποντη απειλή του, τον κάνουν ένα ελκυστικό «πακέτο» για τις πρωτοκλασάτες ομάδες της Euroleague (9,9 πόντοι και 5,6 ριμπάουντ ανά παιχνίδι).

Ο Ολυμπιακός φέρεται να εξέτασε την περίπτωσή του, η Ρεάλ Μαδρίτης -όπως τόνισε η "Magic Euroleague"- τον έχει ψηλά στη λίστα της, ενώ ο ίδιος ρίχνει... ματιές προς το ΝΒΑ. Ωστόσο, το πρωί του Σαββάτου η υπόθεση «φούντωσε» ακόμα περισσότερο.

Σύμφωνα με το ιταλικό "BackDoorPodcast", ο Παναθηναϊκός Aktor θέτει... γερή υποψηφιότητα για την απόκτηση του Μπόνγκα. Το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει πως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς γνωρίζει καλά τι μπορεί να δώσει ο Γερμανός παίκτης, με τον οποίον συνυπήρχε στην Παρτιζάν και αναφέρει με νόημα:

«Ο Γερμανός φόργουορντ αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του Παναθηναϊκού στο φετινό μεταγραφικό παζάρι. Παρά το γεγονός πως τις προηγούμενες ημέρες το όνομά του συνδέθηκε με τον Ολυμπιακό, πλέον ο Παναθηναϊκός δείχνει να είναι η ομάδα που είναι διατεθειμένη να κάνει τα πάντα για να τον αποκτήσει, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για μια ιδιαίτερα σημαντική πρόταση προς την πλευρά του παίκτη».