Θεσσαλονίκη: Παρίσταναν τους αστυνομικούς και απείλησαν με όπλο γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας

Σοβαρή υπόθεση εξετάζουν οι αστυνομικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία για περιστατικό κατά το οποίο τέσσερα άτομα προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς, ακινητοποίησαν μια γυναίκα και φέρονται να την απείλησαν ακόμη και με όπλο.

Το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 19 Ιουνίου στην περιοχή της Τούμπας και έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, καθώς οι κινήσεις των δραστών παρέπεμπαν σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση.

Την πλησίασαν με διακριτικά «POLICE»

Σύμφωνα με το thestival.gr, περίπου στις 22:40 τέσσερα άτομα που φορούσαν κράνη τύπου full face προσέγγισαν τη γυναίκα την ώρα που βρισκόταν στην είσοδο πολυκατοικίας.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι οι δράστες έφεραν διακριτικά με την ένδειξη «POLICE», δίνοντας την εντύπωση ότι επρόκειτο για στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι άγνωστοι ακινητοποίησαν τη γυναίκα και άρχισαν να την ανακρίνουν, ζητώντας της να αποκαλύψει πού βρίσκονται κρυμμένες ναρκωτικές ουσίες.

Απειλές και όπλο στο κεφάλι

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, καθώς οι τέσσερις άνδρες φέρονται να εξύβριζαν και να απειλούσαν τη γυναίκα.

Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν καταγραφεί, ένας από τους δράστες έβγαλε όπλο και το έστρεψε προς το κεφάλι της, προκαλώντας στιγμές τρόμου.

Παρέμβαση κατοίκου της πολυκατοικίας

Καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση ενός άνδρα που βγήκε από διαμέρισμα της πολυκατοικίας όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε.

Ο κάτοικος έσπευσε να βοηθήσει τη γυναίκα, με αποτέλεσμα λίγο αργότερα οι τέσσερις δράστες να εγκαταλείψουν το σημείο και να εξαφανιστούν πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών

Αστυνομικοί που έφτασαν στην περιοχή συγκέντρωσαν καταθέσεις από κατοίκους και αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι περιέγραψαν τους δράστες ως άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά την ταυτοποίησή τους.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην πληροφορία ότι έφεραν διακριτικά που παρέπεμπαν σε αστυνομική ιδιότητα. Όπως σημειώνει το Thestival.gr οι Αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για σκόπιμη προσπάθεια παραπλάνησης των θυμάτων ή αν συνδέεται με συγκεκριμένο τρόπο δράσης.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται όλα τα πιθανά κίνητρα, ενώ αναζητείται και οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των εμπλεκομένων.

Στο νοσοκομείο η γυναίκα και ο άνδρας που τη βοήθησε

Μετά το περιστατικό, τόσο η γυναίκα που βρέθηκε στο στόχαστρο των δραστών όσο και ο άνδρας που παρενέβη για να τη βοηθήσει μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παπανικολάου.

Εκεί υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έλαβαν την απαιτούμενη φροντίδα, ενώ η έρευνα των Αρχών για τη διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: newsbomb.gr