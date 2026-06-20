Ισπανικό δημοσίευμα... κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στη Μπαρτσελόνα: «Το πλάνο έχει καταρρεύσει»!

Δημοσίευμα - ανάλυση της "AS" κρούει τον «κώδωνα του κινδύνου» στη Μπαρτσελόνα μετά τις διαδοχικές αποτυχίες των Καταλανών στην αγορά.

Η Μπαρτσελόνα μέσα σε λίγες εβδομάδες έχασε τον Τσάβι Πασκουάλ, αλλά και το όραμα που είχε για την ερχόμενη σεζόν με παίκτες όπως οι Σιλβέν Φρανσίσκο, Μάικ Τζέιμς, Νικ Ουάιλερ - Μπαμπ και Άλφα Ντιαλό.

Έτσι, η "AS" χτυπάει... συναγερμό για τους Καταλανούς, εξηγώντας σε πόσο δύσκολη θέση βρίσκονται στο μεταγραφικό παζάρι.

Αναλυτικά το σχετικό απόσπασμα από το άρθρο της ισπανικής ιστοσελίδας, που περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί στους «μπλαουγκράνα» το τελευταίο διάστημα:

«Ο Σιλβέν Φρανσίσκο και ο Μόουζες Ράιτ έμοιαζαν να αποτελούν τα θεμέλια του νέου πρότζεκτ, όμως ο πρώτος τελικά χάθηκε από το κάδρο. Το ίδιο συνέβη και με τον Μάικ Τζέιμς, μια μεταγραφή που ο Τσάβι Πασκουάλ επιθυμούσε έντονα, αλλά και με τον Άλφα Ντιαλό, έναν παίκτη που θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες. Η περίπτωση του Τζέιμς μάλιστα ενδέχεται να κοστίσει και οικονομικά στην Μπαρτσελόνα, καθώς υπήρχε προσύμφωνο μεταξύ των δύο πλευρών, το οποίο όμως δεν έφτασε ποτέ στο στάδιο της οριστικής υπογραφής. Στη λίστα των χαμένων στόχων μπορούν να προστεθούν και ονόματα όπως εκείνο του Νικ Ουάιλερ-Μπαμπ.

Υπήρχε ένα Plan A που υποσχόταν την επιστροφή μιας πραγματικά ισχυρής Μπαρτσελόνα, όμως στην πράξη έχει σχεδόν καταρρεύσει. Ο Ράιτ μοιάζει να είναι η μοναδική περίπτωση που έχει κλείσει οριστικά. Για τους υπόλοιπους, τίποτα. Ακόμα και η μη απόκτηση του Τζέιμς, μια επιλογή που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να θεωρηθεί λογική λόγω της ηλικίας του (35 ετών), της ιδιόρρυθμης προσωπικότητάς του και της στενής σχέσης του με τον Πασκουάλ, δημιουργεί σήμερα την αίσθηση μιας χαμένης ευκαιρίας. Η κατάσταση στο μπασκετικό τμήμα είναι τόσο περίπλοκη, ώστε ακόμη και αυτή η εξέλιξη αφήνει μια πικρή γεύση. Τουλάχιστον μέχρι να φανεί ποιο θα είναι το Plan B.

Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα βιώνουν, η καθεμία με τον δικό της τρόπο, μια περίοδο μετάβασης. Σε διοικητικό επίπεδο υπάρχουν ανακατατάξεις, στους πάγκους επικρατεί αβεβαιότητα —με αλλαγή προπονητή στη Βαρκελώνη και χωρίς οριστική λύση στη Μαδρίτη— ενώ και τα ρόστερ χρειάζονται σημαντικές παρεμβάσεις.

Η περίπτωση της Μπαρτσελόνα είναι ακόμη πιο χαρακτηριστική. Η πολυσυζητημένη ανανέωση του ρόστερ έμοιαζε αναπόφευκτη, ειδικά μετά τη λήξη των μεγάλων συμβολαίων των Σατοράνσκι, Βέσελι και Ερνανγκόμεθ, αλλά και με την αποχώρηση άλλων έμπειρων παικτών, όπως -τουλάχιστον μέχρι στιγμής- ο Λαπροβίτολα. Ωστόσο, και για τους δύο «γίγαντες» του ισπανικού μπάσκετ, το επόμενο βήμα αποδεικνύεται πιο δύσκολο απ’ όσο φαινόταν.

Είναι το βήμα που χωρίζει το παρελθόν από το μέλλον. Ένα πέρασμα που απαιτεί σταθερότητα, καθαρές αποφάσεις και σίγουρο προσανατολισμό, ώστε να μη χαθεί η ισορροπία και τεθεί σε κίνδυνο ό,τι πρόκειται να ακολουθήσει. Γιατί όταν οι επιλογές γίνονται λάθος σε τέτοιες περιόδους, οι συνέπειες αργά ή γρήγορα εμφανίζονται. Πάντα».