«Κινείται για τον Μαρτίν της Τζένοα ο Ολυμπιακός»

Στα υπόψη του Ολυμπιακού για το αριστερό άκρο της άμυνας βρίσκεται ο Άαρον Μαρτίν.

Δίχτυα σε πολλές αγορές έχει ρίξει ο Ολυμπιακός για την ενίσχυσή του και για το αριστερό άκρο της άμυνας, εξετάζει και την περίπτωση του Άαρον Μαρτίν. Ο 29χρονος μπακ της Τζένοα ενδιαφέρει τους «ερυθρόλευκους», σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο.

L’Olympiacos vuole Aarón Martín, del Genoa. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 20, 2026

Φέτος ο Μαρτίν ήταν βασικός στην ομάδα της Γένοβας, με 35 συμμετοχές, ένα γκολ και έξι ασίστ. Έχει συμβόλαιο ακόμα έναν χρόνο με τους Ιταλούς, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 5 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομά του «παίζει» στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, καθώς είχε απασχολήσει προ τριετίας, όταν τεχνικός διευθυντής ήταν ο Αντόνιο Κορδόν.

Ο Ισπανός μπακ ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Εσπανιόλ και έχει παίξει ακόμα στις Μάιντς και Θέλτα, πριν μετακομίσει στη Τζένοα το 2023.