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«Κινείται για τον Μαρτίν της Τζένοα ο Ολυμπιακός»

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Στα υπόψη του Ολυμπιακού για το αριστερό άκρο της άμυνας βρίσκεται ο Άαρον Μαρτίν.

Δίχτυα σε πολλές αγορές έχει ρίξει ο Ολυμπιακός για την ενίσχυσή του και για το αριστερό άκρο της άμυνας, εξετάζει και την περίπτωση του Άαρον Μαρτίν. Ο 29χρονος μπακ της Τζένοα ενδιαφέρει τους «ερυθρόλευκους», σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο.

Φέτος ο Μαρτίν ήταν βασικός στην ομάδα της Γένοβας, με 35 συμμετοχές, ένα γκολ και έξι ασίστ. Έχει συμβόλαιο ακόμα έναν χρόνο με τους Ιταλούς, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 5 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομά του «παίζει» στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, καθώς είχε απασχολήσει προ τριετίας, όταν τεχνικός διευθυντής ήταν ο Αντόνιο Κορδόν.

Ο Ισπανός μπακ ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Εσπανιόλ και έχει παίξει ακόμα στις Μάιντς και Θέλτα, πριν μετακομίσει στη Τζένοα το 2023.

«Κινείται για τον Μαρτίν της Τζένοα ο Ολυμπιακός»