Τσάμης: «Η ΝΕΜ είναι ο κατάλληλος σταθμός για έναν νέο αθλητή που θέλει να εδραιωθεί στις υψηλές κατηγορίες»

Ο νέος φόργουορντ της ΝΕ Μεγαρίδος, Γιώργος Τσάμης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο ριπλέι» του ΕΟΚ WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για την απόφασή του να συνεχίσει στη ΝΕΜ: «Η αλήθεια είναι ότι όλα έγιναν πολύ γρήγορα και εύκολα, γιατί ο κόουτς έχει έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο να προσεγγίζει τους νέους αθλητές και να τους δίνει το έξτρα κίνητρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΝΕΜ είναι μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί με νέους αθλητές και όχι με τα “βαριά” ονόματα που οι περισσότερες ομάδες προσπαθούν να καθιερωθούν και να πρωταγωνιστήσουν. Η αλήθεια είναι ότι έγινε μια αρχική προσέγγιση από την ομάδα και εγώ ήθελα να κάνω το βήμα παραπάνω. Θεώρησα ότι η ΝΕΜ είναι ο κατάλληλος σταθμός για έναν νεαρό αθλητή που θέλει να εδραιωθεί στις υψηλές κατηγορίες, να κάνει το step-up και να βρεθεί σε μια ομάδα η οποία έχει ένα καταπληκτικό staff αλλά και παίκτες. Δηλαδή από την πρώτη μέρα που πήγα, στη μεταβατική, ένιωσα αυτό το οικογενειακό κλίμα, το οποίο είναι και ένας βασικός λόγος που η ομάδα έχει επιτυχίες και κάθε χρόνο υπερβαίνει το “ταβάνι” της και μας εκπλήσει ευχάριστα».

Για το κίνητρο που του έδωσε ο κόουτς Γιώργος Μάνταλος: «Ότι θα μου δώσει την ευκαιρία να καθιερωθώ και να παιξω στην Elit League, ανεξάρτητα αν δεν έχω την εμπειρία σε αυτό το επίπεδο. Μέσα από τη συνεργασία και τη δουλειάς όλης της ομάδας, όλα θα γίνουν πολύ πιο εύκολα. Θεωρώ ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος κάθε χρόνο βγάζει πάνω από 4-5 παιδιά. Όλο αυτό είναι κάτι που μου έδωσε κίνητρο και πραγματικά είμαι έτοιμος να ανταποδώσω στον κόουτς και σε όλο τον οργανισμό της ΝΕΜ τα πάντα».

Για το αν του δημιουργεί πίεση η νέα συνθήκη στην οποία θα βρεθεί: «Για ‘μένα είναι το μεγαλύτερο κίνητρο της ζωής μου μπασκετικά. Είναι η ευκαιρία μου, όπως είπα και πριν, για να εδραιωθώ στις υψηλές κατηγορίες, και αν η ομάδα κάνει το “μπαμ” και μπορέσει, μετά από δύο χρόνια που έχει ήδη “τρυπήσει” το ταβάνι της, να πάρει την άνοδο, θα είναι κάτι πολύ θετικό. Είναι κάτι που δε με γεμίζει πίεση. Ίσα-ίσα αποτελεί κίνητρο, γιατί όπως μου είπε και ο κόουτς “εδώ θα δουλέψουμε όλοι μαζί, θα είμαστε όλοι μαζί, από την αρχή”. Μπορεί να έχουμε μικρούς παίκτες ηλικιακά, αλλά θα “τρυπήσουμε” το ταβάνι μας για ακόμα μία φορά. Αυτός είναι και ο στόχος, πάλι η ομάδα να πρωταγωνιστήσει. Μακάρι να είμαι ευλογημένος και η ομάδα να καταφέρει να ανέβει, αλλά αυτός είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος που έχουν όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Από ‘κει και πέρα, κοιτάμε τον καθημερινό στόχο που είναι να δουλεύουμε σκληρά και να βελτιωνόμαστε».

Για το γεγονός πως είναι η πρώτη του συμμετοχή στην Elite League και το πόσο θα τον βοηθήσει η εμπειρία του από τη National League 1: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είμαι 4-5 χρόνια στη National League 1. Βέβαια, το μπάσκετ διαφέρει λίγο, η ταχύτητα, η δύναμη, η αθλητικότητα. Η Elite League είναι ένα “σκαλί” πάνω, αλλά σίγουρα έχω συνεργαστεί με προπονητές και παίκτες που έχουν αγωνιστεί σε αυτήν και έχω επικοινωνήσει μαζί τους. Μου έχουν μεταφέρει κάποια πράγματα. Εγώ θέλω να είμαι όσο το δυνατόν πιο εξοικειωμένος μέσα από τις προπονήσεις μέχρι το πρώτο μου παιχνίδι».

Για το τι κρατάει από τη χρονιά που πέρασε: «Στην αρχή της χρονιάς ξεκίνησα από τον Κρόνο, που… όπως αποδείχθηκε ήταν το μεγάλο φαβορί για την άνοδο στην Elite League. Μια ομάδα η οποία έκανε πρωταθλητισμό. Κάναμε μια πολύ καλή δουλειά και αυτό που κρατάω από εκεί είναι το κλίμα, αυτό το καθημερινό και το ανταγωνιστικό, όπως επίσης και κάποιες εικόνες από κάποια πιο έμπειρα παιδιά. Από την άλλη, τον Ιανουάριο για ‘μένα ξεκίνησε ένα άλλο κεφάλαιο, όταν και αποφάσισα να συνεχίσω στον Ν.Ο. Σαρωνίδας. Τα πράγματα εκεί είναι πολύ διαφορετικά. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει ένα σύγχρονο μπάσκετ, χωρίς πολλά συστήματα. Αυτο που κρατάω σίγουρα είναι ότι με έκανε καλύτερο στο ατομικό κομμάτι. Στο ένας-εναντίον-ενός, να μπορώ να προσεγγίσω το ομαδικό παιχνίδι μέσα από ατομικές ενέργειες. Είναι κάτι που με βελτίωσε πολύ, η ομάδα μου έδωσε πολύ αγωνιστικό χρόνο και στο τέλος καταφέραμε και μείναμε στην κατηγορία σχετικά εύκολα, που ήταν και ο αρχικός στόχος».

Για τη σημασία που έχει η καλοκαιρινή προετοιμασία: «Η δουλειά που γίνεται κάθε καλοκαίρι, τόσο σωματικά όσο και μπασκετικά, είναι οδηγός για την ομαδική εξέλιξη. Για ‘μένα, είναι και ένα έξτρα κίνητρο για να δουλέψω ακόμη περισσότερο, γιατί παω και σε υψηλότερη κατηγορία».

Για το τι θα ήθελε να βελτιώσει: «Εγώ στόχο έχω να είμαι σαν stretch ψηλός, δηλαδή να σουτάρω τη μπάλα από μακριά. Άρα, τα ατομικά χαρακτηριστικά που έχω στόχο να βελτιώνω μέρα με τη μέρα, σίγουρα είναι το σουτ και ο χειρισμός της μπάλας ώστε να μπορέσει όλη ομαδική λειτουργία της ομάδας να γίνει πιο εύκολη».

Για το τι θα ήθελε να έχει πετύχει μέσα στα επόμενα δύο χρόνια: «”Τρώγοντας έρχεται η όρεξη”. Στόχος μου είναι να καθιερωθώ στη ΝΕΜ, να μπορέσω να σταθώ στην Elite League και να μπορέσω να έχω ρόλο σε κάθε ομάδα, κάνοντας πράγματα που δεν κάνουν άλλοι παίκτες. Τώρα στόχος είναι σίγουρα και η υψηλότερη κατηγορία κάποια στιγμή, αλλά δε θέλω να κάνω μακροπρόθεσμα σχέδια, γιατί πολλές φορές μπορεί να συμβεί κάτι στραβό».

Για τον αδελφό του, Παναγιώτη Τσάμη: «Έχει καταφέρει ήδη να αγωνίζεται στην παραπάνω κατηγορία. Είναι κάθε μέρα εκεί μαζί μου στις προπονήσεις και με σπρώχνει να φτάσω λίγο παραπάνω. Είναι το πρότυπό μου μπασκετικά, γιατί έχουμε έναν χρόνο διαφορά αλλά έχει καταφέρει πολλά παραπάνω από ‘μένα. Το κάθε παιδί είναι διαφορετικό, αλλά στόχος μου είναι να μπορέσω και εγώ να καθιερωθώ όσο πιο ψηλά γίνεται».