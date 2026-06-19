Συγκρούστηκαν τρένα στο Μπέντφορντ, στη Βρετανία - Πληροφορίες για τραυματίες

Δύο τρένα συγκρούστηκαν στο Μπέντφορντ, στη Βρετανία, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για σοβαρά τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη κοντά στο Κέμπστον, μεταξύ Λούτον και Μπέντφορντ, περίπου στις 5.15 μ.μ., όταν δύο τρένα της East Midlands Railway συγκρούστηκαν.

We're responding to reports of a collision involving two trains in the Bedford area.



We'll share more information as soon as possible. — British Transport Police (@BTP) June 19, 2026

Η μεγαλύτερη επιβατική σιδηροδρομική εταιρεία της Βρετανίας Thameslink δήλωσε: «Όλες οι γραμμές είναι κλειστές σε Λούτον και Μπέντφορντ. Αυτό οφείλεται σε ένα πρόβλημα που βρίσκεται υπό διερεύνηση. Εάν δεν μπορείτε να αναβάλλετε το ταξίδι σας, λάβετε υπόψη ότι θα υπάρξει σημαντική καθυστέρηση και πιθανότατα θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε εναλλακτική διαδρομή για να φτάσετε στον προορισμό σας».

BREAKING: First footage has emerged from the scene after two high-speed passenger trains collided near Bedford, England. pic.twitter.com/od2ePYVNdJ — Breaking911 (@Breaking911) June 19, 2026

Το μπροστινό τρένο, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Νότιγχαμ για το Σεντ Πάνκρας πιστεύεται ότι είχε ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης στο σύστημα ασφαλείας, σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph. Το δεύτερο τρένο, που κινείτο στην ίδια γραμμή εκτελώντας το δρομολόγιο από το Κόρμπι στο Σεντ Πάνκρας προσέκρουσε στο πίσω μέρος του.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, τουλάχιστον πέντε ελικόπτερα αεροδιακομιδής και περισσότερα από 30 οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Τα δρομολόγια διακόπηκαν για το υπόλοιπο της ημέρας.. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για την κατάσταση των επιβατών.

Πηγή: iefimerida.gr