Παρελθόν ο Τανούλης από τον Ολυμπιακό - Οδεύει στον Άρη Betsson

O Oλυμπιακός με ανακοίνωση του γνωστοποίησε το τέλος της συνεργασίας του με το Γιώργο Τανούλη, ο οποίος οδεύει προς Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη.

Ο Ολυμπιακός με ανακοίνωση του γνωστοποίησε το τέλος της συνεργασίας του με τον Γιώργο Τανούλη. Ο Έλληνας ψηλός αποκτήθηκε από τους «ερυθρόλευκους» το καλοκαίρι του 2023, με συμβόλαιο διάρκειας πέντε χρόνων και στην συνέχεια δόθηκε δανεικός στο Μαρούσι την σεζόν 2024/25.

Την φετινή χρονιά μετακόμισε στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη, ωστόσο ένας σοβαρός τραυματισμός τον άφησε στα πιτς για όλη τη σεζόν. Πλέον, όπως όλα δείχνουν, ο Τανούλης θα παραμείνει κάτοικος Θεσσαλονίκης, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του με τους «κιτρινόμαυρους».