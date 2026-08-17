Η υποδοχή του Καραλή στο ξενοδοχείο της Εθνικής - «Πάμε να τα πιούμε…» (vid)

Στιγμές αποθέωσης του Έλληνα πρωταθλητή για το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Στίβου.

Την αποθέωση από τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής αποστολής στο ξενοδοχείο της Team Hellas γνώρισε ο Εμμανουήλ Καραλής για το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Στίβου, στο Μπέρμιγχαμ.

Λίγο μετά την απονομή του αργυρού μεταλλίου και την παρουσία του στο βάθρο των νικητών για όγδοη διαδοχική φορά, ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε στο ξενοδοχείο της Team Hellas, όπου τον περίμεναν τα μέλη της ελληνικής αποστολής.

Τα μέλη της αποστολής καταχειροκρότησαν τον «Μανόλο» πανηγυρίζοντας έτσι μαζί του τη νέα μεγάλη επιτυχία του. Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, τον αγκάλιασε κα του έδωσε συγχαρητήρια για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου.

Ορισμένα μέλη της ελληνικής αποστολής μάλιστα, φώναζαν στον Καραλή «Έλα Μανόλο, έχει πάρτι μέσα», και ο «Μανόλο» απάντησε «Πάμε να τα πιούμε!»