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Ακόμα δυο αφίξεις για τον Ηρακλή: Στην Θεσσαλονίκη οι Στάιλς και Λεκιού

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
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Λίγο μετά τον Χασάν Ντιαρά και τον Τάσο Κουκ, ο Ηρακλής υποδέχθηκε τους Ντόντρεζ Στάιλς και Τζέιλεν Λεκιού, οι οποίοι έφτασαν αργά το βράδυ της Κυριακής στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Γηραιού.

Ημέρα αφίξεων ήταν η χθεσινή για τον Ηρακλή. Ο «Γηραιός» υποδέχθηκε τους Τάσο Κουκ, Ντόντρεζ Στάιλς, Τζέιλεν Λεκ και Χασάν Ντιαρά, οι οποίοι αφίχθησαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» αργά το βράδυ της Κυριακής (16/9).

Ο 24χρονος Στάιλς αγωνίζεται ως φόργουορντ και προέρχεται από τη Σαρλερουά, με την οποία κατέγραψε 12,7 πόντους και 5,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Ο 26χρονος Λεκι αναμένεται να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή.

Πλέον οι παίκτες θα τεθούν στην διάθεση του Ζόραν Λούκιτς, με τον Ηρακλή να μετρά αντίστροφα για την έναρξη της προετοιμασίας.

Ακόμα δυο αφίξεις για τον Ηρακλή: Στην Θεσσαλονίκη οι Στάιλς και Λεκιού