Ακόμα δυο αφίξεις για τον Ηρακλή: Στην Θεσσαλονίκη οι Στάιλς και Λεκιού

Λίγο μετά τον Χασάν Ντιαρά και τον Τάσο Κουκ, ο Ηρακλής υποδέχθηκε τους Ντόντρεζ Στάιλς και Τζέιλεν Λεκιού, οι οποίοι έφτασαν αργά το βράδυ της Κυριακής στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Γηραιού.

Ημέρα αφίξεων ήταν η χθεσινή για τον Ηρακλή. Ο «Γηραιός» υποδέχθηκε τους Τάσο Κουκ, Ντόντρεζ Στάιλς, Τζέιλεν Λεκ και Χασάν Ντιαρά, οι οποίοι αφίχθησαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» αργά το βράδυ της Κυριακής (16/9).

Ο 24χρονος Στάιλς αγωνίζεται ως φόργουορντ και προέρχεται από τη Σαρλερουά, με την οποία κατέγραψε 12,7 πόντους και 5,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Ο 26χρονος Λεκι αναμένεται να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή.

Πλέον οι παίκτες θα τεθούν στην διάθεση του Ζόραν Λούκιτς, με τον Ηρακλή να μετρά αντίστροφα για την έναρξη της προετοιμασίας.