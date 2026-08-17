Αρχιφύλακας που βιντεοσκοπούσε κρυφά γυναίκες στην τουαλέτα Τμήματος ισχυρίστηκε ότι είχε... ξεχάσει το κινητό του

Παραμένει η ποινή-χάδι που επιβλήθηκε σε αρχιφύλακα της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος, με κρυμμένο κινητό τηλέφωνο, βιντεοσκοπούσε συναδέλφους του μέσα στις γυναικείες τουαλέτες Αστυνομικού Τμήματος και στη συνέχεια εκτύπωνε φωτογραφίες από το υλικό.

Ο Άρειος Πάγος απέρριψε την αίτηση του αρχιφύλακα, με την οποία ζητούσε τη μετατροπή της κατηγορίας και την αναίρεση της καταδικαστικής απόφασης του Εφετείου.

Τον Δεκέμβριο του 2018, ο αρχιφύλακας υπηρετούσε σε Αστυνομικό Τμήμα της Θεσσαλίας. Εκεί τοποθέτησε ένα από τα τρία κινητά τηλέφωνα που είχε στην κατοχή του στο θερμαντικό σώμα του καλοριφέρ, απέναντι από την πόρτα της γυναικείας τουαλέτας, «έχοντας ενεργοποιήσει την εφαρμογή της κάμερας κατά τρόπο ώστε να καταγράφει την εικόνα των γυναικών που εισέρχονταν στην τουαλέτα και τη χρησιμοποιούσαν».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη δικαστική απόφαση, «βιντεοσκοπούσε τις γυναίκες συναδέλφους του τη στιγμή που κατέβαζαν το παντελόνι της υπηρεσιακής τους στολής και το εσώρουχό τους προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα για τη φυσική τους ανάγκη».

Το κινητό τηλέφωνο, το οποίο διέθετε κάμερα και μνήμη, είχε τοποθετηθεί ενεργοποιημένο και σε όρθια θέση μέσα σε διάφανη σακούλα συλλογής καπακιών πλαστικών μπουκαλιών, η οποία ήταν κρεμασμένη στο σώμα του καλοριφέρ, «εν μέρει καλυμμένη με άλλη σακούλα χρώματος μπλε ώστε να μη διακρίνεται η συσκευή και παράλληλα αφήνοντας ακάλυπτο το σημείο της κάμερας, που ήταν ρυθμισμένη στην εφαρμογή της βιντεοσκόπησης».

Πώς αποκαλύφθηκε η δράση του

Κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου κατέθεσαν ως μάρτυρες κατηγορίας ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος και γυναίκες αστυνομικοί που υπηρετούσαν εκεί. Μία από τις αστυνομικούς που είχε πέσει θύμα βιντεοσκόπησης, κατά την έξοδό της από την τουαλέτα, αντιλήφθηκε το κινητό τηλέφωνο και εξέφρασε «την πεποίθησή της ότι κάποιος πολίτης τους παρακολουθεί».

Στη συνέχεια παρέδωσε τη συσκευή στον αρχιφύλακα, ο οποίος «παραδέχτηκε ότι ήταν δικό του, χωρίς ωστόσο η αστυνομικός να έχει άμεση αντίληψη για τον τρόπο και τις συνθήκες υπό τις οποίες ήταν τοποθετημένη η συσκευή, ούτε για το περιεχόμενό της».

Ο αρχιφύλακας παραδέχτηκε στον διοικητή του ότι κατέγραφε με το κινητό τηλέφωνο μέσα στη γυναικεία τουαλέτα και ότι είχε διαγράψει όλα τα αρχεία που υπήρχαν στη συσκευή.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικαστική απόφαση, «σύμφωνα με τις εκθέσεις κατάσχεσης και από την έκθεση πραγματογνωμοσύνης που διενεργήθηκε επί των τριών συσκευών κινητών τηλεφώνων, καθώς και επί της συσκευής αποθήκευσης (usb) που βρέθηκαν στην κατοχή του, αλλά και από την εκτύπωση φωτογραφιών, εξηγμένες από αρχεία που ανακτήθηκαν, βρέθηκαν στο επίμαχο τηλέφωνο εικόνες στις οποίες απεικονίζονται ημίγυμνες γυναίκες εντός αποχωρητηρίου κατά τη χρήση αυτού».

Εκατοντάδες εικόνες από δημόσιους χώρους και τουαλέτες

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, από την εργαστηριακή εξέταση των πειστηρίων εντοπίστηκαν αποθηκευμένα αρχεία τα οποία, αν και δεν σχετίζονταν με το συγκεκριμένο περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα, περιλάμβαναν «εκατοντάδες εικόνες που παραπέμπουν σε φωτογράφηση ατόμων σε δημόσιους χώρους και τουαλέτες».

Παράλληλα, πιθανολογήθηκε βάσιμα ότι το κρίσιμο αρχείο είχε διαγραφεί από τον αρχιφύλακα «στο διάστημα μεταξύ της παράδοσης του κινητού και της κατάσχεσής του από την αρμόδια υπηρεσία». Γυναίκα αστυνομικός που υπηρετούσε στο συγκεκριμένο Α.Τ. κατέθεσε ότι «στις εκτυπωθείσες φωτογραφίες, δεν αναγνώρισε τον εαυτό της, αλλά αναγνωρίζει ότι πρόκειται για ένστολες γυναίκες που απεικονίζονται ημίγυμνες σε χώρο τουαλέτας».

Εκτιμήθηκε, μάλιστα, ότι οι άγνωστες ημίγυμνες γυναίκες που εμφανίζονταν με στολή μέσα σε αποχωρητήριο ενδέχεται να υπηρετούσαν σε άλλα Αστυνομικά Τμήματα από τα οποία είχε περάσει κατά το παρελθόν ο αρχιφύλακας.

Τι υποστήριξε ο αρχιφύλακας

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο αρχιφύλακας ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων:

α) ότι δεν άφησε σκόπιμα το κινητό του τηλέφωνο στις τουαλέτες, αλλά «το εναπόθεσε πάνω από τον νιπτήρα κατά την πλύση των χεριών του και στη συνέχεια λησμόνησε να το αναλάβει»,

β) ότι η γυναικεία τουαλέτα είναι προσβάσιμη μόνο σε αστυνομικούς της ίδιας υπηρεσίας και διαχωρίζεται με πόρτα από τον σχετικό προθάλαμο όπου βρέθηκε το τηλέφωνο και

γ) ότι από τις εκτυπώσεις των φωτογραφιών δεν προκύπτει πως αυτές σχετίζονται με το επίμαχο Αστυνομικό Τμήμα, ούτε ότι ο ίδιος βιντεοσκοπούσε ή λάμβανε σχετικές εικόνες από τον χώρο της γυναικείας τουαλέτας.

Όλοι οι ισχυρισμοί του απορρίφθηκαν ως αβάσιμοι.

Όπως αναφέρεται στη δικαστική απόφαση, «ο χώρος της τουαλέτας αποτελείται από κοινό προθάλαμο με νιπτήρα και δύο ξεχωριστές τουαλέτες, μία ανδρική προσβάσιμη σε όλους και μία γυναικών, όπου η θύρα αυτής είναι κλειδωμένη και πρόσβαση στο κλειδί έχουν μόνο οι γυναίκες που υπηρετούν στο εν λόγω Α.Τ.».

«Ξέχασα το κινητό στον νιπτήρα»

Οι δικαστές απέρριψαν και τον ισχυρισμό του ότι είχε ξεχάσει το κινητό του τηλέφωνο στον χώρο της τουαλέτας, κρίνοντας ότι αυτός αναιρείται από τη θέση και τον τρόπο με τον οποίο είχε τοποθετηθεί η συσκευή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση, η επιμελής τοποθέτηση του τηλεφώνου «καταδεικνύουν σαφή πρόθεση να αποκρύψει τη συσκευή εις τρόπον ώστε να μην γίνεται αντιληπτή και ταυτόχρονα το σημείο της κάμερας να είναι ακάλυπτο και ενήργησε τα παραπάνω με σκοπό να αποτυπώνει και δεν δικαιολογεί τυχαία εναπόθεση».

Έξι μήνες φυλάκιση με αναστολή

Το Εφετείο Λάρισας καταδίκασε τον αρχιφύλακα για «αθέμιτη αποτύπωση σε υλικό φορέα μη δημόσιας πράξης άλλου προσώπου» σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με τριετή αναστολή, αφού προηγουμένως του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Ο αρχιφύλακας προσέφυγε στον Άρειο Πάγο ζητώντας να μετατραπεί η κατηγορία σε έργω εξύβριση, προκειμένου να μειωθεί η ποινή του, καθώς και να αναιρεθεί η καταδικαστική απόφαση του Εφετείου.

Το Ε΄ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς του, αφήνοντας έτσι σε ισχύ την καταδίκη, και του επέβαλε δικαστικά έξοδα ύψους 800 ευρώ.

Πηγή: protothema.gr