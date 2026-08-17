Στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ ο Ντέρικ Ουίλιαμς!

Η ΑΕΚ με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την απόκτηση του Ντέρικ Ουίλιαμς, με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού να βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα για λογαριασμό της Ένωσης.

Η ΑΕΚ προετοίμαζε το τελευταίο διάστημα μια μεταγραφή... έκπληξη. Οι «κιτρινόμαυροι» κινήθηκαν υπό άκρα μυστικότητα, κάνοντας δικόν τους, τον Ντέρικ Ουίλιαμς.

Με ανακοίνωση της η Ένωση γνωστοποίησε την απόκτηση του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και την Sunel Arena, όπως αναφέρει και η σχετκή, λιτή ανάρτηση των κιτρινόμαυρων. Ο Αμερικανός άσος ήρθε σε συμφωνία με τους «κιτρινόμαυρους» για διετή συνεργασία (1+1 χρόνια).

O Nτέρικ Ουίλιαμς έχει μεγάλη εμπειρία από την Euroleague, μετρώντας 11 πόντους και 3.6 ριμπάουντ ανά 25’ συμμετοχής σε 160 παιχνίδια με την Μπάγερν Μονάχου, τη Φενέρμπαχτσε , τη Βαλένθια, τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τον Παναθηναϊκό.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είχε 428 αγώνες κανονικών περιόδων με μέσο όρο 8.9 πόντους και 4 ριμπάουντ, έχοντας φορέσει τις φανέλες των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Σακραμένο Κινγκς, Νιου Γιορκ Νικς, Μαϊάμι Χιτ και Κλίβελαντ Καβαλίερς.