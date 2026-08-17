Μπίρα, κρασί, ούζο και τσίπουρο: Πόσο αλκοόλ και πόσες θερμίδες έχει κάθε ποτήρι

Τα μπλόκα της Τροχαίας και τα αλκοτέστ έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας, όχι μόνο στους κεντρικούς δρόμους της πόλης αλλά πλέον και στα νησιά, στα παραθαλάσσια μέρη και στους επαρχιακούς δρόμους των διακοπών.

Η οδική ασφάλεια είναι προτεραιότητα και η προσοχή επιβεβλημένη, όμως από την άλλη πλευρά, το ελληνικό καλοκαίρι, η χαλάρωση πλάι στο κύμα και οι θαλασσινοί μεζέδες σχεδόν «απαιτούν» λίγο αλκοόλ στην παρέα.

Το «κλειδί» βρίσκεται στη γνώση του τι πραγματικά καταναλώνουμε, ώστε να απολαμβάνουμε με μέτρο και χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.

Άλλο το μέγεθος του ποτηριού, άλλο η ποσότητα αλκοόλ

Υπάρχει ένας διαδεδομένος μύθος ότι τα «βαριά» ποτά, όπως το ούζο ή το τσίπουρο, μας μεθούν περισσότερο από μια μπίρα, επειδή έχουν υψηλότερο ποσοστό αλκοόλ.

Στην πραγματικότητα, το μυστικό κρύβεται στη σύγκριση της συνολικής ποσότητας καθαρής αιθανόλης που καταλήγει στον οργανισμό μας.

Ένα μεγάλο ποτήρι μπίρας περιέχει πολύ μεγαλύτερο όγκο υγρού αλλά χαμηλό ποσοστό αλκοόλ, ενώ ένα μικρό σφηνοπότηρο τσίπουρου περιέχει ελάχιστο υγρό με υψηλή συγκέντρωση.

Πόσο αλκοόλ έχει η μπίρα, το ούζο, το κρασί και το τσίπουρο



Προφανώς, η περιεκτικότητα κάθε ποτού σε αλκοόλ διαφοροποιείται ανάλογα με την ετικέτα ή την ποικιλία. Για παράδειγμα, άλλο ποσοστό αλκοόλ έχει μια ξανθιά μπίρα lager ή pilnser και άλλο μια μαύρη stout, ή ένα απλό τσίπουρο σε σχέση μέ ένα διπλής αποσταξής.

Σε γενικές γραμμές, πάντως:

Μια τυπική μπίρα lager (330 ml) με 5% περιεκτικότητα έχει περίπου 13 γραμμάρια καθαρού αλκοόλ.

Ένα κλασικό ποτήρι λευκό ή κόκκινο ξηρό κρασί (150 ml) με μέσο όρο 12% αλκοολικούς βαθμούς έχει περίπου 14 γραμμάρια καθαρής αιθανόλης.

Το παραδοσιακό ούζο (50 ml, δηλαδή ένα μικρό ποτηράκι) με μέση περιεκτικότητα γύρω στο 40% περιέχει περίπου 16 γραμμάρια αλκοόλ, είτε το πιούμε σκέτο είτε προσθέσουμε νερό και πάγο, αφού ο πάγος αυξάνει τον όγκο αλλά δεν αλλάζει την ποσότητα της ουσίας.

Το τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο (50 ml), που συνήθως έχει γύρω στο 40% με 42% αλκοόλ, κινείται επίσης στα επίπεδα των 16 με 17 γραμμαρίων καθαρού αλκοόλ ανά μερίδα.

Στην πράξη, επομένως, ένα κουτάκι μπίρα, ένα ποτήρι κρασί και ένα ποτηράκι ούζο ή τσίπουρο έχουν σχεδόν ισοδύναμη επίδραση στον οργανισμό.

Πόσες θερμίδες έχει κάθε ποτό

Εκτός από το αλκοόλ, τα αγαπημένα μας ποτά προσθέτουν και θερμίδες, οι οποίες προέρχονται κυρίως από την ίδια την αιθανόλη (7 θερμίδες ανά γραμμάριο) αλλά και από τα σάκχαρα ή τους υδατάνθρακες:

Ένα κουτάκι μπίρας lager 330 ml έχει κατά μέσο όρο 140 με 150 θερμίδες, λόγω του συνδυασμού αλκοόλ και υδατανθράκων από τα δημητριακά.

Ένα ποτήρι ξηρό κρασί 150 ml προσφέρει γύρω στις 120 με 130 θερμίδες, παραμένοντας μια από τις πιο «ελαφριές» επιλογές εφόσον αποφεύγονται οι γλυκές ποικιλίες.

Μια ποτήρι ούζου 50 ml κυμαίνεται στις 120 με 140 θερμίδες, καθώς πέρα από το δυνατό αλκοόλ περιέχει συχνά και πρόσθετα σάκχαρα από τη διαδικασία παραγωγής.

Ένα αντίστοιχο ποτήρι τσίπουρο έχει περίπου 110 με 120 θερμίδες.

Απολαμβάνοντας τα με μέτρο, συνοδεία άφθονου νερού και φαγητού, προστατεύουμε την υγεία, τη σιλουέτα και κυρίως την ασφάλεια όλων στους δρόμους.

Πηγή: ieidiseis.gr