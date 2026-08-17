Λέικερς: Ο Ντόντσιτς δεν γνώριζε για την πώληση της ομάδας

Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν γνώριζε για την πώληση των Λος Άντζελες Λέικερς, όμως θα επικοινωνήσει σύντομα με τους νέους ιδιοκτήτες.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πουλήθηκαν για δεύτερη φορά σε 18 μήνες, με τους Μπομπ Άιγκερ και Τζος Κούσνερ να είναι πλέον οι νέοι ιδιοκτήτες των «Λιμνανθρώπων».

Σύμφωνα με τον Ντέιβ ΜακΜέναμιν του «ESPN», ο Λούκα Ντόντσιτς δεν γνώριζε για το deal, ωστόσο σκοπεύει να επικοινωνήσει σύντομα με τους νέους ιδιοκτήτες.

Μάλιστα, ένα άνθρωπος κοντά στον Σλοβένο αστέρα ανέφερε στο «ESPN»: «Το μόνο βέβαιο στην ζωή είναι η αλλαγή. Είχε πέντε ιδιοκτήτες μέχρι τώρα», δείχνοντας πως ο «Luka Magic» έχει συνηθήσει τις μεγάλες αλλαγές.