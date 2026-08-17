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Στο σημερινό Center Fox o "μάγος" που έγινε Γερμανός, ο Ολυμπιακός που έφερε δύο παίκτες και οι Χρήστου, Καραλής στην κορυφή της Ευρώπης

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τον Βασίλη Βέργη, όλο το ρεπορτάζ στην υπόθεση Κωνσταντέλια, τις μεταγραφικές κινήσεις Ολυμπιακού, ΑΕΚ και Άρη, αλλά και την προετοιμασία για τις ευρωπαϊκές ρεβάνς.
Στο σημερινό Center Fox o "μάγος" που έγινε Γερμανός, ο Ολυμπιακός που έφερε δύο παίκτες και οι Χρήστου, Καραλής στην κορυφή της Ευρώπης