Μαρτς: «Γι' αυτό επέλεξα το Μαρούσι»

Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ρόναλντ Μαρτς για λογαριασμό του Αμαρουσίου, με τον Αμερικανό small forward να τονίζει τους λόγους που επέλεξε την ομάδα των Βορείων Προαστίων.

Το Μαρούσι υποδέχθηκε το βράδυ της Κυριακής (16/8) τον Ρόναλντ Μαρτς, ο οποίος έφτασε στην Αθήνα για να ενσωματωθεί προετοιμασία της ομάδας των Βορείων Προαστίων.

Λίγο μετά την άφιξή του στην Αθήνα, στάθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν να επιλέξει το Μαρούσι λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Προφανώς, η Αθήνα είναι μια υπέροχη πόλη. Έχω ακούσει από πολλούς πρώην προπονητές, συμπαίκτες και φίλους ότι είναι πανέμορφη και αυτό έπαιξε ρόλο στην απόφασή μου.

Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ καλό, που και αυτό έπαιξε ρόλο, ενώ έχω ακούσει θετικά σχόλια για τον προπονητή.

Παράλληλα, έχω και μερικούς παλιούς γνωστούς στην ομάδα με τους οποίους μίλησα, όπως τον Τζόρνταν Γουόκερ και τον Σίλβιο Ντε Σόουζα.

Συνεπώς, όλα αυτά έπαιξαν τον ρόλο τους».