«Πήρε αυτό που του άξιζε» λέει ο πατέρας του 11χρονου Μάριου - Αυλαία για τη δίκη με ισόβια στον βασικό κατηγορούμενο

Την ικανοποίησή του για τα ισόβια στον έναν εκ των κατηγορουμένων για τον θάνατο του παιδιού του από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι εξέφρασε ο πατέρας του 11χρονου Μάριου.

«Με απόλυτο σεβασμό στη μνήμη του παιδιού μας και έχοντας χρέος απέναντι σε όλα τα παιδιά της πόλης μας, ξεκινήσαμε μια δικαστική διαδικασία πριν από εννέα χρόνια. Δεν ξέραμε πού θα μας βγάλει, πού θα τερματίσουμε, τι σκοπό θα έχει και πόσο καιρός θα διαρκέσει. Η ελληνική δικαιοσύνη έλαμψε έχοντας στα χέρια της τα στοιχεία, πήρε μια σωστή απόφαση βάσει των νόμων, και αυτός ο άνθρωπος πήρε αυτό που του άξιζε» είπε ο πατέρας του 11χρονου μετά το τέλος της δίκης.

«Σίγουρα αισθάνθηκα μια ηθική ικανοποίηση, γιατί ο αγώνας που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια βγήκε σε καλό, και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα είναι κάτι που θα είναι για όλη την πόλη μας καλό. Μήπως αυτοί οι πυροβολισμοί, η οπλοχρησία και η οπλοκατοχή πάρει ένα τέλος. Να νιώσουμε και εμείς μια ανακούφιση. Να μπορούμε σαν πολίτες να κυκλοφορούμε ελεύθερα στους δρόμους και όχι με το άγχος μην μου έρθει καμιά σφαίρα στο κεφάλι από δεξιά και από αριστερά.

[…]Τα παιδιά, και συγκεκριμένα οι φίλοι του Μάριου, πέρασαν όλο αυτόν τον καιρό πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Τα παιδιά έχασαν τον φίλο τους. Δεν υπήρχε καμία παρηγοριά γι' αυτούς», πρόσθεσε.

Ισόβια κάθειρξη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα - Δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό

Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο επέβαλε ποινή ισόβιας κάθειρξης στον άντρα που κρίθηκε ένοχος για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι τον Ιούνιο του 2017.

Οι δικαστές αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν στον καταδικασθέντα ελαφρυντικά, υιοθετώντας την εισαγγελική θέση, που επεσήμανε ότι «η πράξη είναι ιδιαίτερα μεγάλης απαξίας τόσο σε βάρος του θύματος όσο και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου».

Το δικαστήριο με την ετυμηγορία του αποδέχθηκε στο σύνολό της την εισαγγελική πρόταση, κρίνοντας ότι ο κατηγορούμενος, ρίχνοντας πυροβολισμούς στον αέρα κατά τη διάρκεια γλεντιού, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο, έκοψε το νήμα της ζωής του μαθητή.

Ο Μάριος βρισκόταν λίγα μόλις χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της οικογένειας Ρομά που γλεντούσε, στο σχολείο του, μαζί με τη μητέρα και δασκάλα του στην Ε' Δημοτικού, τους συμμαθητές και τους φίλους του, στη γιορτή που είχαν οργανώσει.

Η βολίδα από το όπλο του κατηγορούμενου χτύπησε το κεφάλι του παιδιού, προκαλώντας ακαριαία βλάβη στον εγκέφαλο.

Στο άκουσμα της απόφασης του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, οι συγγενείς και οι φίλοι του αδικοχαμένου Μάριου άρχισαν να χειροκροτούν, με τον εισαγγελέα να τους αποτρέπει, λέγοντας πως η απόφαση του δικαστηρίου δεν είναι λόγος χαράς, αλλά αποτελεί απόδειξη της αποτυχίας ολόκληρης της κοινωνίας.

Με την ανακοίνωση της απόφασης επί της ενοχής, η μητέρα του Μάριου ξέσπασε σε κλάματα, λέγοντας «Μαριούλι μου, παιδί μου», συγκινημένη που σχεδόν 10 χρόνια μετά η Δικαιοσύνη έκρινε τον θάνατο του γιου της.

Ο κατηγορούμενος κατά την τελική διαδικασία, κλαίγοντας, έλεγε ότι είναι αθώος και ότι «δεν το έκανα εγώ. Φάγαμε ισόβια και δεν έκανα τίποτα». Η σύζυγός του φώναζε ότι «είναι αθώος ο άνδρας μου, σας παρακαλώ».

Σημειώνεται ότι νωρίτερα το δικαστήριο είχε κηρύξει ομόφωνα ένοχο τον κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, και αθώο τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο οποίος δικάστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Πηγή: iefimerida.gr