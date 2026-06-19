«Στα ραντάρ της Μπαρτσελόνα ο Τζάστιν Ρόμπινσον»

Σύμφωνα με Ισπανικά δημοσιεύματα η Μπαρτσελόνα έχει βάλει στα ραντάρ της τον Τζάστιν Ρόμπινσον, μετά το «ναυάγιο» της υπόθεσης με τον Μάικ Τζέιμς.

Μετά το «ναυάγιο» στην υπόθεση Τζέιμς, η Μπαρτσελόνα στρέφεται σε διαφορετικές περιπτώσεις παικτών για την περιφερειακή της γραμμή.

Σύμφωνα με Ισπανικά δημοσιεύματα οι Μπλαουγκράνα έχουν βάλει ήδη στο στόχαστρο τους τον Τζάστιν Ρόμπινσον της Παρί. Ο Αμερικανός γκαρντ δεσμεύεται ακόμα με συμβόλαιο με την γαλλική ομάδα, το οποίο περιλαμβάνει ρήτρα αποδέσμευσης της τάξεως των 250 χιλιάδων ευρώ.

Φυσικά η Ισπανική ομαδα σκέφτεται να αποπληρώσει το buy-out του Αμερικανού άσου προκειμένου να τον κάνει δικό της. Ο Ρόμπινσον πραγματοποίησε φοβερή σεζόν με την φανέλα της ομάδας του Παρισιού μετρώντας 14.6 πόντους και 4.5 ασίστ.