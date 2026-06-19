Τι γυρεύει ένας Ιταλός στην Ισπανία; Αλέσιο Λίσι, οι πρώτες συστάσεις

Γεννημένος στην Αιώνια Πόλη και παιδί της Λάτσιο, όμως η καρδιά του... μιλούσε ισπανικά και το πεπρωμένο έλεγε προπονητική. Αλέσιο Λίσι, να συστηθούμε...

Ψάχνοντας τις συστάσεις, τα who is who, είναι σαφές πως οι Ιταλοί τον... βαφτίζουν Ισπανό. Για την ακρίβεια, τα ιταλικά δημοσιεύματα κατά καιρούς έβρισκαν αφορμές για να συστήνουν στο κοινό τους, έναν συμπατριώτη τους. Έναν προπονητή που αξίζει κανείς να δει τι γυρεύει στην Ιβηρική χερσόνησο.

Ξεκίνησε σε έναν ερασιτεχνικό σύλλογο στη Ρώμη και ολοκλήρωσε την πρακτική του στους «αετούς», ενώ ήταν ακόμα φοιτητής πανεπιστημίου. Ήταν το 2011, όταν ο 25χρονος τότε Αλέσιο Λίσι, με «θράσος» έστειλε βιογραφικό και στις 20 ομάδες της La Liga. Απάντησαν μόλις οι δύο. Η Ατλέτικο τού πρόσφερε θέση στην ομάδα ποδοσφαίρου 8x8, ενώ η Λεβάντε θέση στο τεχνικό επιτελείο των ακαδημιών και κάπου εκεί ξεκίνησαν όλα...

Προπονητικά πρότυπα ο Ζντένεκ Ζέμαν, ο οποίος πέρασε από Λάτσιο-Ρόμα αλλά και πολλές άλλες ιταλικές ομάδες, αλλά και ο... σχεδόν συνομήλικός του, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι. «Νομίζω ότι είναι ένας σπουδαίος προπονητής, τον αντέγραψα μάλιστα στη Λεβάντε», δήλωσε ανοιχτά και ευθαρσώς, αναφερόμενος στις προπονητικές επιρροές που «κουβαλά».

Μετακόμισε στη Βαλένθια και παράλληλα δούλευε ως πωλητής ιταλικών τροφίμων για τα προς το ζην, κυνηγώντας ένα απλησίαστο όνειρο. Όμως καμία δουλειά δεν είναι ντροπή, με τον ίδιο να μην ξεχνά από που ξεκίνησε. «Τα πρώτα χρόνια, πουλούσα προϊόντα σε ιταλικά εστιατόρια στη Βαλένθια. Δεν ντρέπομαι γι' αυτό. Η δουλειά είναι πάντα σημαντική».

Τα χρόνια πέρασαν, η δουλειά σταθερή και με πολλές επιτυχίες στα τμήματα υποδομών και τα βήματα αισθητά. Το 2021, ως πρώτος προπονητής της Λεβάντε Β σε επίπεδο Δ' Εθνικής κατηγορίας της Ισπανίας, ήρθε η στιγμή του. Υπηρεσιακός προπονητής στην ανδρική ομάδα στη La Liga, όντας ο νεαρότερος προπονητής στην ιστορία, σε ηλικία 36 ετών. Η εικόνα βελτιώθηκε, αλλά η Λεβάντε αποχαιρέτησε την κατηγορία...

Όμως, τα πάντα για τον Αλέσιο Λίσι είχαν αλλάξει. Επόμενο βήμα η Μιραντές, σε μία πόλη 35.000 κατοίκων, η πρώτη σεζόν δεδομένα δύσκολη. Και έπειτα η απογείωση. Όπως είχε δηλώσει και ο ίδιος «disfrutar». Είχε αποφασίσει να το απολαύσει (σ.σ. μετάφραση του disfrutar) και το έκανε στο έπακρο, παρά τις δυσκολίες. Η σεζόν 2024/25 ξεκίνησε με τη Μιραντές να... ψάχνει παίκτες και να ακυρώνει φιλικά, καθώς δεν είχε διαθέσιμους για να συμπληρώσει ενδεκάδα. Με τα πολλά και αρκετούς δανεικούς, η ομάδα κατέβηκε στη La Liga 2 και όχι απλά κατέβηκε, αλλά έκανε ιστορική πορεία. Πλέι οφ ανόδου και μία νίκη μακριά από ένα θαύμα θαυμάτων, που δεν ολοκληρώθηκε...

Η σεζόν αυτή «βοήθησε» τον Λίσι να επιστρέψει στη La Liga για να αναλάβει την Οσασούνα, με τη Μιραντές να «πληγώνεται» και να υποβιβάζεται φέτος στην Tercera. «Ναι, στο ποδόσφαιρο, τα αποτελέσματα έχουν μεγάλη σημασία. Ήταν ένα καλοκαίρι επιλογών και ήταν πολύ ωραίο γιατί ήταν καταστάσεις που μου άρεσαν. Αλλά είσαι ο προπονητής της μόδας μέχρι να αρχίσεις να παίζεις ξανά. Μετά ξεκινάς από το μηδέν», σχολίασε για το γεμάτο προκλήσεις καλοκαίρι του, μετά την εντυπωσιακή σεζόν με την Μιραντές.

«Προσαρμόζομαι στους παίκτες, αν είναι καλοί», μία δήλωση πολλές απαντήσεις. Έχει χρησιμοποιήσει το 4-2-3-1, όμως δείχνει εύκολη προσαρμογή στα δεδομένα του κάθε ρόστερ, καθώς έχει κινηθεί και με το 3-5-2 αλλά και το 4-3-3 ανά περιπτώσεις. «Είμαι πολύ ευμετάβλητος, στην πραγματικότητα. Πέρασα από μια άμυνα τεσσάρων ατόμων σε μια άμυνα τριών ατόμων, όπως τώρα, και βασικά προσπαθώ να είμαι ευέλικτος».

Σε πρόσφατη συνέντευξη του σε Μέσο της πατρίδας του δήλωσε χαρακτηριστικά: «Όταν έρχεται ένας νέος παίκτης, προσπαθώ πάντα να έχω μαζί του μια μεγάλη συζήτηση. Να μάθω από πού έρχεται, πώς του αρέσει να παίζει, τι έχει περάσει στην καριέρα του, στην οικογένεια και στη ζωή του», ιδίως αν πρόκειται για «μικρούς».

«Το κλειδί είναι να είσαι έτοιμος όταν εμφανιστεί η κατάλληλη ευκαιρία» και ο Αλέσιο Λίσι άρπαξε την ευκαιρία από τα... μαλλιά. Δεμένος πολύ με τους συνεργάτες του αλλά και εξοικειωμένος με τις νέες τεχνολογίες του ποδοσφαίρου. «Η τεχνολογία είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για εμένα και το προσωπικό μου. Αναλύουμε εκτενώς τόσο τα ατομικά όσο και τα ομαδικά δεδομένα, δίνοντάς τους μεγάλη αξία. Σαφώς, κάθε είδους δεδομένα πρέπει στη συνέχεια να συγκρίνονται με αυτά που βλέπουμε «στο γήπεδο. Με λίγα λόγια, τα δεδομένα είναι σημαντικά, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνα τους» .

Η πρεμιέρα του στη La Liga την περσινή σεζόν έγινε στο αγαπημένο του Σαντιάγκο Μπερναμπέου. «Αν ήταν στο χέρι μου, θα έπαιζα στο Μπερναμπέου κάθε εβδομάδα. Ως Ιταλός, είναι προφανώς μια ευθύνη και γενικά μια από αυτές τις παράξενες συμπτώσεις που συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Όπως το γεγονός ότι έκανα το ντεμπούτο μου στη La Liga με τη Λεβάντε εναντίον της Οσασούνα, ή ότι ένας Ρωμαίος είναι ο πρώτος Ιταλός που προπονεί τον σύλλογο από την Παμπλόνα, μια πόλη που ιδρύθηκε από έναν Ρωμαίο, τον Γναίο Πομπήιο, πριν από 2.100 χρόνια», δήλωσε ο 40χρονος τεχνικός, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός Ιταλός στη La Liga τη σεζόν που έλαβε τέλος.

Highlight της περσινής σεζόν η νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στις 21 Φεβρουαρίου στη Παμπλόνα, η πρώτη μετά από 15 χρόνια κόντρα στη «Βασίλισσα», μία νίκη που έδωσε όνειρα Ευρώπης, τα οποία εν τέλει δεν ολοκληρώθηκαν, καθώς στο τέλος «γκρεμίσαμε ό,τι χτίζαμε». Παρόλα αυτά, παρέμεινε στην κατηγορία και ο Ιταλός τεχνικός αποδεσμεύτηκε στις 25 Μαΐου.

Ο ΠΑΟΚ του «χτύπησε» την πόρτα, ο Λίσι τους άρεσε και μπροστά του ανοίγεται μία πρόκληση που οδηγεί τον Ιταλό στην Τούμπα, μακριά από τη safe zone του και την αγαπημένη του Ισπανία...