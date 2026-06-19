Αχαΐα: 56χρονος που είχε αποφυλακιστεί απείλησε να σκοτώσει την οικογένειά του και επέστρεψε στη φυλακή

Μόλις 7 ημέρες κράτησε η ελευθερία για έναν 56χρονο από την Πλατανόβρυση του Δήμου Ερυμάνθου στην Αχαΐα, καθώς συνελήφθη ξανά και οδηγήθηκε πίσω στη φυλακή για παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί μετά την αποφυλάκισή του.

Ο άνδρας είχε εκτίσει περίπου δυόμισι χρόνια στη φυλακή για κατηγορίες που σχετίζονταν με υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας κακουργηματικού χαρακτήρα και άλλα αδικήματα κατά συρροή. Στις 12 Ιουνίου 2026 αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, ωστόσο λίγες ημέρες αργότερα βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο καταγγελιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το tempo24.news, μέσα σε μόλις τρεις ημέρες από την αποφυλάκισή του φέρεται να απείλησε τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους, λέγοντας ότι θα τους σκοτώσει. Οι καταγγελίες κινητοποίησαν άμεσα τις Αρχές, με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου να προχωρούν στη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε νέα δικογραφία για παραβίαση των περιοριστικών όρων, καθώς και για τα αδικήματα που φέρεται να διέπραξε το τελευταίο διάστημα. Ο 56χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος αποφάσισε την επιστροφή του στη φυλακή.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά το σύντομο διάστημα που βρισκόταν εκτός φυλακής είχε εντοπιστεί να οδηγεί όχημα υπό την επήρεια αλκοόλ, γεγονός που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο τη θέση του.

Πηγή: newsit.gr