Ο Πάου Γκασόλ προέτρεψε το κόσμο να μην βιάζεται με το project του NBA στην Ευρώπη

Σε δηλώσεις του ο Πάου Γκασόλ πήρε θέση σχετικά με το πρότζεκτ του ΝΒΑ στην Ευρώπη. Ο Ισπανός Hall Of Fame προέτρεψε τον κόσμο να μην βιάζεται με το προγραμματισμένο ευρωπαϊκό εγχείρημα του NBA , το οποίο, στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνούς επέκτασής του, στοχεύει στη δημιουργία μιας νέας διοργάνωσης στην Ευρώπη έως τον Οκτώβριο του 2027.
Ο Γκασόλ, ο οποίος κέρδισε δύο πρωταθλήματα με τους Λος Άντζελες Λέικερς και είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον αθλητισμό που υποστηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία, εξήγησε ότι η φιλοσοφία του είναι τα πράγματα να προχωρήσουν και αυτό το έργο να ξεκινήσει και το μοντέλο εξέλιξης και προόδου να βελτιωθεί προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο, που πραγματικά έχει περιθώρια βελτίωσης και ανάπτυξης. Από εκεί και πέρα, ο πρώην παίκτης της εθνικής ομάδας της Ισπανίας τόνισε: «αυτό που θα ενθάρρυνα είναι να μην βιαζόμαστε» .
Όσον αφορά την πιθανότητα να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στο έργο, είπε: «Θα δούμε όταν θα έχουμε λίγο περισσότερη σαφήνεια και θα προχωρήσουμε λίγο περισσότερο » .