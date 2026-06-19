Ο Πάου Γκασόλ προέτρεψε το κόσμο να μην βιάζεται με το project του NBA στην Ευρώπη

Ο Πάου Γκασόλ μοιράστηκε την άποψή του για την πρόοδο του project του NBA League στην Ευρώπη, όπου ο ίδιος αποτελεί βασικό πρόσωπο, σε αντίθεση με άλλα υπάρχοντα projects.

Σε δηλώσεις του ο Πάου Γκασόλ πήρε θέση σχετικά με το πρότζεκτ του ΝΒΑ στην Ευρώπη. Ο Ισπανός Hall Of Fame προέτρεψε τον κόσμο να μην βιάζεται με το προγραμματισμένο ευρωπαϊκό εγχείρημα του NBA , το οποίο, στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνούς επέκτασής του, στοχεύει στη δημιουργία μιας νέας διοργάνωσης στην Ευρώπη έως τον Οκτώβριο του 2027.

Ο Γκασόλ, ο οποίος κέρδισε δύο πρωταθλήματα με τους Λος Άντζελες Λέικερς και είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον αθλητισμό που υποστηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία, εξήγησε ότι η φιλοσοφία του είναι τα πράγματα να προχωρήσουν και αυτό το έργο να ξεκινήσει και το μοντέλο εξέλιξης και προόδου να βελτιωθεί προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο, που πραγματικά έχει περιθώρια βελτίωσης και ανάπτυξης. Από εκεί και πέρα, ο πρώην παίκτης της εθνικής ομάδας της Ισπανίας τόνισε: «αυτό που θα ενθάρρυνα είναι να μην βιαζόμαστε» .

«Πρέπει να θέσουμε πολύ καλά τα θεμέλια. Χρειαζόμαστε ένα πολύ ισχυρό, πολύ σταθερό έργο από την αρχή. Υπάρχουν franchise και ομάδες που δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα, που θα ξεκινήσουν από το μηδέν.Άρα, λοιπόν, είναι ένα μακροπρόθεσμο έργο με σπουδαίους συμμάχους και εξαιρετικούς συνεργάτες, και αυτό είναι που του δίνει πολύ υψηλή πιθανότητα επιτυχίας και μια πολύ σημαντική εγγύηση », δήλωσε ο Γκασόλ στη Μαδρίτη, όπου εγκαινίασε το 1ο Φόρουμ Αθλητών που διοργάνωσε η Ισπανική Ολυμπιακή Επιτροπή (COE) στην έδρα της.

Όσον αφορά την πιθανότητα να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στο έργο, είπε: «Θα δούμε όταν θα έχουμε λίγο περισσότερη σαφήνεια και θα προχωρήσουμε λίγο περισσότερο » .