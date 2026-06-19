Διαπρέπουν τα social media της ΕΡΤ στο Μουντιάλ

Οι αριθμοί δείχνουν ότι η στρατηγική αποδίδει

Η εύκολη λύση για έναν τηλεοπτικό οργανισμό είναι να μεταφέρει αυτούσιο το περιεχόμενο της οθόνης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα απόσπασμα, ένας τίτλος και μια ανάρτηση αρκούν για να γεμίσει ένας λογαριασμός. Δεν αρκούν όμως για να δημιουργηθεί πραγματική σχέση με το κοινό. Στην περίπτωση της ΕΡΤ, το Μουντιάλ φαίνεται πως λειτούργησε ως αφορμή για μια διαφορετική προσέγγιση, με έμφαση σε περιεχόμενο που σχεδιάζεται εξαρχής για τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η λογική δεν περιορίζεται στην αναπαραγωγή τηλεοπτικού υλικού. Κάθε πλατφόρμα απαιτεί διαφορετικό ρυθμό, διάρκεια, αισθητική και τρόπο αφήγησης. Το κοινό του TikTok και του Instagram αναζητά περιεχόμενο που «γεννιέται» μέσα σε αυτά τα περιβάλλοντα και όχι τηλεοπτικά αποσπάσματα προσαρμοσμένα σε μικρότερη οθόνη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΡΤ έχει επενδύσει σε αυτόνομες παραγωγές για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως οι εκπομπές «Άμπαλη» και «Varατε», ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει επιτόπια παρουσία στις ΗΠΑ. Τρεις συνεργάτες ταξιδεύουν σε 16 πόλεις που φιλοξενούν αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καταγράφοντας στιγμές, εικόνες και ιστορίες που δεν προβάλλονται απαραίτητα μέσα από τη συμβατική τηλεοπτική κάλυψη. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο Έλληνας χρήστης μπορεί από νωρίς το πρωί να έχει στο κινητό του μια ολοκληρωμένη εικόνα των σημαντικότερων γεγονότων της προηγούμενης ημέρας.

Οι αριθμοί δείχνουν ότι η στρατηγική αποδίδει. Ο νέος λογαριασμός της διοργάνωσης στο TikTok, ξεκινώντας από μηδενική βάση, έχει ήδη ξεπεράσει τους 2.300 ακολούθους, καταγράφοντας περισσότερες από 880.000 εμφανίσεις, περίπου 870.000 προβολές βίντεο και πάνω από 32.000 αλληλεπιδράσεις. Την ίδια στιγμή, το Facebook αυξήθηκε από 44.000 σε 60.600 ακολούθους, ενώ το Instagram υπερδιπλασίασε σχεδόν τη βάση του, από περίπου 8.000 σε 17.586 χρήστες, μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει μεγαλύτερη σημασία από τους ίδιους τους αριθμούς.

Το Μουντιάλ αποτελεί πάντα ένα ισχυρό τηλεοπτικό προϊόν, όμως για την ΕΡΤ φαίνεται πως λειτουργεί και ως πεδίο δοκιμής μιας πιο σύγχρονης ψηφιακής στρατηγικής. Και αν αυτή η εμπειρία αξιοποιηθεί σωστά, το μεγαλύτερο κέρδος ίσως να μην είναι η επιτυχία της διοργάνωσης, αλλά η δημιουργία ενός νέου μοντέλου επικοινωνίας με το κοινό που θα παραμείνει ενεργό και μετά το τελευταίο σφύριγμα του τελικού.