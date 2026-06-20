PAOK Academy: Εντάσσεται στην Κ17 ο Παπαμαρίνου

Ο Γιάννης Παπαμαρίνου αποχαιρέτησε τον Πανσερραϊκό και πλέον εντάσσεται στο PAOK Academy και συγκεκριμένα στην Κ17.

Οι μεταγραφές στο PAOK Academy συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, πριν λίγους μήνες, ο Δικέφαλος είχε «κλείσει» τους Απόστολο Σαββίδη και Γιάννη Παπαμαρίνου από τον Πανσερραϊκό.

Η διαχείρισή τους διαφορετική, με τον πρώτο, που αγωνίζεται ως επιθετικός, να εντάσσεται άμεσα στην Κ17 (γεννημένοι 2009), προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια των παικτών των Ορφανού-Κρινίτσα, σκοράροντας τρία γκολ σε επτά συμμετοχές.

Η περίπτωση του Γιάννη Παπαμαρίνου λίγο διαφορετική, καθώς ο 15χρονος στόπερ (γεννημένος 2010) παρέμεινε στον Πανσερραϊκό μέχρι το τέλος της σεζόν και θα φοράει τα ασπρόμαυρα στη Super League K17 από τη νέα σεζόν.

Μάλιστα, στο περσινό παιχνίδι της Κ17 που διεξήχθη στη Σουρωτή μεταξύ ΠΑΟΚ και Πανσερραϊκού, το οποίο ολοκληρώθηκε 1-1, ο Παπαμαρίνου είχε σκοράρει με κοντινή προβολή για τα «Λιοντάρια».

Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός αποχαιρέτησε την ομάδα των Σερρών μετά από δύο χρόνια, στην οποία είχε υπογράψει και επαγγελματικό συμβόλαιο και πλέον εντάσσεται στο PAOK Academy, σε μία ακόμα ασπρόμαυρη «επένδυση» στο μέλλον.