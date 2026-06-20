Μένει στον Παναθηναϊκό ο Λούκας Τσάβες για μια ακόμα χρονιά

Ο Παναθηναϊκός ανανέωσε τον δανεισμό του Λούκας Τσάβες από την Αρχεντίνος Τζούνιορς για έναν ακόμη χρόνο.

Για έναν ακόμη χρόνο θα αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό ο Λούκας Τσάβες, καθώς οι «πράσινοι» ανανέωσαν τον δανεισμό του από την Αρχεντίνος Τζούνιορς και για την επόμενη σεζόν. Ο Αργεντινός γκολκίπερ προορίζεται για Νο2 κάτω από δοκάρια, με Νο1 να θεωρείται ο Ινάκι Πένια, ο οποίος ετοιμάζεται να ντυθεί στα πράσινα.

Ο Τσάβες αποκτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, αλλά δεν έκανε ούτε μια συμμετοχή κάτω από τα δοκάρια του Παναθηναϊκού. Ωστόσο υπολογίζεται από τον Γιάκομπ Νίστρουπ για τη νέα σεζόν.

«Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και χαρά που συνεχίζω να ανήκω στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. O Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος με τεράστια ιστορία, υψηλές απαιτήσεις και έναν κόσμο που στηρίζει την ομάδα με πάθος σε κάθε στιγμή. Είμαι ενθουσιασμένος για τη νέα αγωνιστική περίοδο και αποφασισμένος να συμβάλω ώστε η ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Ο σύλλογος, οι άνθρωποί του και κυρίως οι φίλαθλοί μας αξίζουν επιτυχίες και θα δώσουμε τα πάντα για να τους τις προσφέρουμε», δήλωσε ο Αργεντίνος τερματοφύλακας μετά την επίτευξη της συμφωνίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επέκταση του δανεισμού του Λούκας Τσάβες για έναν ακόμη χρόνο από την Αρχεντίνος Τζούνιορς, με οψιόν αγοράς.

Ο Λούκας εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025.