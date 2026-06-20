Ρεάλ Μαδρίτης: Ο «άνθρωπος των τίτλων» επέστρεψε

Ο Χουάν Κάρλος Σάντσες ή αλλιώς ο «άνθρωπος των τίτλων» για τη Ρεάλ επέστρεψε στη Μαδρίτη.

Οι «Μαδριλένοι» προχωρούν σε σαρωτικές αλλαγές μετά την αποτυχημένη σεζόν 2025-2026 και σύμφωνα με τον ισπανικό Τύπο η επιστροφή του Χουάν Κάρλος Σάντσες θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Πρόκειται για τον άνθρωπο που «έτρεξε» το μπασκετικό πρόγραμμα της «βασίλισσας» από το 2010 έως το 2025, συνεργάστηκε με τους Πάμπλο Λάσο - Τσους Ματέο και πανηγύρισε την κατάκτηση 28 τροπαίων μέσα σε 15 χρόνια.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ αποφάσισε πως ο Σάντσες είναι απαραίτητος για το κλαμπ και η επιστροφή του πρέπει να θεωρείται βέβαιη. Πλέον, μένει να φανεί τι πόστο θα έχει ο Ισπανός παράγοντας.

Μάλιστα, στην Ιβηρική Χερσόνησο τονίζουν πως η «μεταγραφή» του Ρούντι Φερνάντεθ στη θέση του Αθλητικού Διευθυντή φέρει την... υπογραφή του Σάντσες.