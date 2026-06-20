Καναδάς: Επιτυχημένη η χειρουργική επέμβαση στον Κονέ

Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε ο Ισμαήλ Κονέ, μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι του Καναδά με το Κατάρ.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Καναδά ανακοίνωσε ότι ο Ισμαήλ Κονέ υπεβλήθη σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να αποκατασταθεί το κάταγμα που υπέστη στο αριστερό του πόδι.

Όπως είναι λογικό, ο Καναδός διεθνής θα χάσει το υπόλοιπο του Μουντιάλ 2026, ενώ με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έστειλε μήνυμα ανθεκτικότητας, διαβεβαιώνοντας τους συμπαίκτες του για την υποστήριξή του παρά την απουσία του, τονίζοντας ότι θα βρίσκεται κοντά στην ομάδα από τον πάγκο.

O Κονέ υπέστη κάταγμα κνήμης και περόνης μετά από δυνατό μαρκάρισμα στο 57ο λεπτό της εμφατικής νίκης με 6-0 επί του Κατάρ, για την 2η αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

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