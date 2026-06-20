Πρόεδρος Ουίζαρντς: «Ο Ντέιβις θέλει να είναι μέρος του πρότζεκτ μας»

Ο πρόεδρος των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, Μάικλ Ουίνγκερ, έκανε γνωστό πως ο Άντονι Ντέιβις θέλει να παραμείνει στην ομάδα.

Δημοσιεύματα ανέφεραν πως ο Άντονι Ντέιβις θα μπορούσε να παραχωρηθεί με trade από τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, πριν καν προλάβει να κάνει το ντεμπούτο του με την ομάδα. Ωστόσο, ο «Φρύδιας» είναι αποφασισμένος να πετύχει στους «Μάγους».

Ο πρόεδρος του οργανισμού, Μάικλ Ουίνγκερ, μίλησε στο «NBC Sports» και έκανε γνωστό πως ο 33χρονος θέλει να είναι μέρος του πρότζεκτ που χτίζεται.

«Οι συζητήσεις μας με τον Ντέιβις είναι εξαιρετικές. Είναι ένας επαγγελματίας με κεφαλαίο Ε. Κατανοεί ποιος είναι σε αυτή την λίγκα, ποια είναι η κατεύθυνση της λίγκας και τι προσπαθούμε να κάνουμε ως οργανισμός. Μου έχει εκφράσει έντονο ενδιαφέρον να γίνει μέρος αυτού που χτίζουμε.

Όπως και όλοι μας, θέλει να βρίσκεται σε μια πραγματικά πολύ καλή ομάδα μπάσκετ και να αγωνιστεί για κάτι μεγάλο. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτό θέλουμε να κάνουμε, και χαίρομαι πολύ που ο Άντονι είναι εδώ για αυτό» ανέφερε.

Θυμίζουμε πως στο trade deadline οι Ντάλας Μάβερικς παραχώρησαν τον Ντέιβις στους Ουίζαρντ. Στην ομάδα βρίσκεται ακόμα ο Τρε Γιανγκ, ο οποίος θα γίνει free agent, αλλά αναμένεται να παραμείνει στους «Μάγους».