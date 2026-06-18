Δεν ενεργοποιεί την option ο Γιανγκ και γίνεται free agent

Ο Τρε Γιανγκ δεν θα ενεργοποιήσει την option στο συμβόλαιό του και έτσι θα γίνει free agent.

Σημαντική εξέλιξη για την off-season του ΝΒΑ, καθώς σύμφωνα με τον Μαρκ Σπίαρς του «ESPN», ο Τρε Γιανγκ δεν θα ενεργοποιήσει την player-option στο συμβόλαιό του (48,9 εκατομμύρια δολάρια) και θα γίνει free agent.

Οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς παραμένουν φαβορί για τον 27χρονο, καθώς ο ίδιος αγαπάει την ομάδα και την πόλη. Ωστόσο, αναμένεται να τραβήξει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων.

Θυμίζουμε πως οι Ατλάντα Χοκς τον παραχώρησαν στους «Μάγους», ωστόσο αγωνίστηκε μόλις σε 5 ματς με τη νέα του ομάδα λόγω τραυματισμών, μετρώντας 15,2 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6,2 ασίστ σε 20,7 λεπτά στο παρκέ.