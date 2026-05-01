Ντέιβις: Πιθανό να γίνει ξανά trade πριν την έναρξη της νέας σεζόν

Ο Άντονι Ντέιβις ενδέχεται να μην ξεκινήσει τη νέα σεζόν στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, αφού είναι πιθανό να γίνει trade πριν το πρώτο τζάμπολ της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Άντονι Ντέιβις παραχωρήθηκε από τους Λος Άντζελες Λέικερς στους Ντάλας Μάβερικς για τον Λούκα Ντόντσιτς και στην συνέχεια οι «Μαβς» τον έδωσαν στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς. Ωστόσο, φαίνεται πως ούτε εκεί θα βρει το νέο του «σπίτι».

Ο Κρις Χέινς μίλησε στο «SiriusXM NBA Radio» και αναφέρθηκε στην περίπτωση του «Φρύδια». «Πιστεύω πως υπάρχουν πολλές πιθανότητες να καταλήξει κάπου αλλού πριν ξεκινήσει η επόμενη σεζόν» δήλωσε και έβαλε… φωτιά για το μέλλον του έμπειρου σέντερ. Θυμίζουμε πως ο Ντέιβις δεν έχει προλάβει να κάνει το ντεμπούτο του με τους «Μάγους».

Φέτος αγωνίστηκε σε μόλις 20 παιχνίδια, καθώς ταλαιπωρήθηκε για ακόμα μία φορά με προβλήματα τραυματισμού. Σε αυτές τις εμφανίσεις με τους Μάβερικς είχε κατά μέσο όρο 20,4 πόντους, 11,1 ριμπάουντ, 2,8 ασίστ, 1,1 κλεψίματα και 1,7 μπλοκ σε 31,3 λεπτά στο παρκε.