Μετά τον ΜακΝτάνιελς: Τα έβαλε και με τον Κλαρκ ο Γιόκιτς (vid)

Οι εντάσεις στην σειρά των Ντένβερ Νάγκετς με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς συνεχίστηκαν, με τον Νίκολα Γιόκιτς να έχει ένα επεισόδιο με τον Τζέιλεν Κλαρκ.

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς κέρδισαν εύκολα τους Ντένβερ Νάγκετς στο Game 6 και έτσι έκαναν το 4-2 στην σειρά. Όπως ήταν αναμενόμενο, υπήρχε μεγάλη ένταση στον αγώνα και ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν πρωταγωνιστής σε ακόμη ένα επεισόδιο.

Μετά τα όσα έγιναν με τον Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς, αυτή την φορά τα έβαλε με τον Τζέιλεν Κλαρκ. Ο τελευταίος έσπρωξε τον Σέρβο και ο αστέρας των Νάγκετς απάντησε με τον ίδιο τρόπο, με τους πάγκους των δύο ομάδων να μπαίνουν στην μέση για να ηρεμήσουν τα αίματα.

