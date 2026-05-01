Μετά τον ΜακΝτάνιελς: Τα έβαλε και με τον Κλαρκ ο Γιόκιτς (vid)

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς κέρδισαν εύκολα τους Ντένβερ Νάγκετς στο Game 6 και έτσι έκαναν το 4-2 στην σειρά. Όπως ήταν αναμενόμενο, υπήρχε μεγάλη ένταση στον αγώνα και ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν πρωταγωνιστής σε ακόμη ένα επεισόδιο.
Μετά τα όσα έγιναν με τον Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς, αυτή την φορά τα έβαλε με τον Τζέιλεν Κλαρκ. Ο τελευταίος έσπρωξε τον Σέρβο και ο αστέρας των Νάγκετς απάντησε με τον ίδιο τρόπο, με τους πάγκους των δύο ομάδων να μπαίνουν στην μέση για να ηρεμήσουν τα αίματα.
Δείτε το βίντεο:
NIKOLA JOKIC GOT INTO IT WITH JAYLEN CLARK 😳— ESPN (@espn) May 1, 2026
Naz Reid and Jaylen Clark were assessed technical fouls for Minnesota, while Jokic was assessed with one for Denver for the altercation. pic.twitter.com/6goRqtYJRE