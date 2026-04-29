Κατώτερος της περίστασης ο ΠΑΟΚ, ηττήθηκε εύκολα (89-74) στον δεύτερο τελικό από τη Μπιλμπάο και η κατάκτηση του ευρωπαϊκού έμεινε όνειρο.

Με τα μεγάλα ατού να μένουν πολύ χαμηλά και να έχουν αρκετές άστοχες επιλογές, ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να υπερασπιστεί το +6 του πρώτου αγώνα και χάνοντας στο Μπιλμπάο από την τοπική ομάδα με 89-74, είδε τους Ισπανούς να σηκώνουν για δεύτερη σερί χρονιά το τρόπαιο απέναντί του.

Συγκλονιστική παρουσία από τους 600 φίλους του Δικεφάλου που χειροκρότησαν την ομάδα παρά την ήττα, για ένα τμήμα που με έναν χαμένο τελικό δεν τελείωσε κάτι, ειδάλλως όλα αρχίζουν από τώρα!

Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλά στο παιχνίδι και με καλάθι του Ομορούγι πήρε το προβάδισμα με 4-9, με τον Πάντζαρ να μπαίνει στο παιχνίδι από πλευράς Μπιλμπάο και να μειώνει σε 17-18. Ο Ντίμσα με κρίσιμο τρίποντο έκανε το 17-21, για να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο στο 19-23 μετά από νέες βολές των γηπεδούχων.

Με τον Νορμάντας να μπαίνει στο ζύγι της επίθεσης η ομάδα του Πονσαρνάου ισοφάρισε σε 25-25, ενώ με νέο τρίποντο του Λιθουανού, η Μπιλμπάο πέρασε μπροστά για πρώτη φορά στο παιχνίδι με 37-36, παίρνοντας σκοράρισμα και από τον Γιαβόρσκι.

Ο Ντίμσα απάντησε για το 39-42, με τον Πάντζαρ να ξαναβάζει την ομάδα του μπροστά στο σκορ με 43-41. Μάλιστα, οι ασπρόμαυροι έβγαλαν μία εξαιρετική επίθεση στα 8 δέκατα του δευτερολέπτου, ωστόσο το catch and shoot του Ταϊρί κύλησε στη στεφάνι και βγήκε εκτός.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Χίλιαρντ με τρίποντο έκανε το 46-41 και παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ είχε λύσεις με σουτ του Ντίμσα, η Μπιλμπάο με 6 πόντους σε μία φάση ανέβασε την διαφορά στους επτά με 60-53. Οι Ισπανοί με ψυχολογία και αυτοπεποίθηση συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, με τον Δικέφαλο την ίδια στιγμή τρομερά μπλοκαρισμένο σε όλους τους τομείς.

Με σουτ μέσης απόστασης του Φοντ η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 14 (67-53). Αξίζει να σημειωθεί πως σε εκείνο το σημείο η διαιτητική τριάδα έπαιξε τον δικό της ρόλο, δίνοντας συνεχώς βολές στους γηπεδούχους και κανένα φάουλ στους ασπρόμαυρους. Τελικά, το δεκάλεπτο έκλεισε με την Μπιλμπάο μπροστά με 70-57, κρατώντας σε εκείνο το σημείο την τύχη στα χέρια της.

Με το ξεκίνημα του τέταρτου μέρους οι Ισπανοί συνέχισαν στο ίδιο τέμπο και με τον Φρέι να βρίσκει τέσσερις γρήγορους πόντους ξέφυγαν ακόμη περισσότερο (74-57), ενώ ο Πέτρασεκ με νέο τρίποντο εκτόξευσε την διαφορά στους 20 με 77-57, με τον ΠΑΟΚ να μην μπορεί σε καμία περίπτωση να ακολουθήσει.

Το μόνο που κατάφερε ο Δικέφαλος ήταν να μείωσε σε 84-69, ωστόσο η διαφορά ήταν ήδη αρκετά μεγάλη και μη αναστρέψιμη και κάπως έτσι το παιχνίδι έληξε στο 89-74 και η Μπιλμπάο κατέκτησε το τρόπαιο στο σπίτι της.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 43-41, 70-57, 89-74

